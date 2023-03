Uomini e donne, Carola rompe il silenzio dopo la scelta/ Esplode la polemica

Uomini e donne, Carola Viola Carpanelli divide i telespettatori: la polemica dopo la scelta di Federico Nicotera

Carola Viola Carpanelli é al centro di una polemica che segue alla scelta di Federico Nicotera, che la vede trionfare a Uomini e donne e a discapito di Alice Barisciani. Da giorni i telespettatori si dicono in trepidante attesa di assistere alla preannunciata puntata della scelta di Federico Nicotera. Il tronista capitolino uscente di Uomini e donne, dopo aver avviato la ricerca dell’amore in TV, conteso tra le corteggiatrici tra loro agli esatti antipodi contrapposti, sceglie la bionda Carola Viola Carpanelli e non la mora Alice Barisciani. E la scadenza del percorso d’amore arriva con la puntata finale per lui, registrata tra il 6 e il 7 marzo, un appuntamento che segna il trionfo della bionda nel cuore dell’ingegnere Federico Nicotera. Così come preannunciano via Instagram gli annessi spoiler TV di Uomini e donne classico e over.

Mr. Rain: "Tutto cominciava prima del Covid 19..."/ Il dramma prima di Supereroi

E, intanto, nell’attesa della messa in onda della preannunciata scelta di Federico Nicotera, non si lesinano commenti da parte dei telespettatori internauti, perlopiù critici sul conto della prescelta, Carola Viola Carpanelli.

Il web contesta la scelta di Federico Nicotera: l’occhio pubblico si divide e…

Una polemica sollevata dagli haters della prescelta, che riponevano la forte speranza la scelta di Federico ricadesse sulla beniamina, Alice Barisciani. E le contestazioni sono alimentate, intanto, con il ritorno su TikTok che Carola segna in queste ore con un nuovo stato. Un video a cui gli haters si dicono intolleranti. Si tratta di un contenuto social dove la bionda scelta sfoggia una mise Total black e una chioma in biondo platino dal liscio perfetto, rispetto al capello selvaggio a cui la fascinosa corteggiatrice si é palesata avvezza alla corte del dating show di Maria De Filippi.

Paola e Chiara: la verità sulla reunion/ C'è lo zampino di un ex allievo di Amici...

“Ma quanta superficialità”, si legge tra le critiche social rilasciate online. Via social in c’é chi non crede alla veridicità del sedicente interesse dell’influencer verso Federico Nicotera, se non per visibilità come fonte di business-, “Dureranno 4 giorni”, tuona poi qualche altro utente. Poi, però a spegnere il fuoco della polemica, ci pensano i fan della bionda e il principe azzurro uscenti di Uomini e donne : “Sei bellissima e insieme a Fefè, siete l’ amore” , “SEI STUPENDA”.

LEGGI ANCHE:

LDA live, ritorno al neomelodico dopo Sanremo 2023?/ "La porto sempre con me..."

© RIPRODUZIONE RISERVATA