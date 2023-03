Uomini e donne, Carola Viola Carpanelli vuole il trono? / La risposta a Nicotera

Uomini e donne, Carola Viola Carpanelli si sfoga via TikTok. Succede prima della scelta di Federico Nicotera…

Carola Viola Carpanelli risponde a chi si chiede se miri al trono di Uomini e donne e non al cuore del tronista Federico Nicotera. O almeno questo si rileva da uno dei nuovi video che la giovane bionda dagli occhi da cerbiatta condivide sul popolare social cinese, TikTok. Un post che immortala la corteggiatrice di Federico Nicotera al trono classico di Uomini e donne, mentre scende gli scalini, e il riferimento sibillino é ai gradini che é chiamata a calcare a ogni puntata del dating show in onda TV su Canale 5.

Amici 22, Maddalena Svevi e Ramon Agnelli assenti in puntata/ Fuori dal serale?

Così, con fare da Femme fatale del web che tanto la contraddistingue tra le tiktoker più popolari, Carola Viola Carpanelli replicherebbe all’accusa di chi la taccia online di finzione in TV. Nel dettaglio, c’é chi tra i telespettatori attivi via social l’accusa di fingersi interessata al tronista in carica, Federico Nicotera, al mero scopo di ottenere visibilità e a fin di collaborazioni con brand, pubblicità e quindi business. E tra gli attacchi c’é chi persino ipotizza che sia ora seduta nel parterre delle corteggiatrici in TV solo perché aspirerebbe a salire sul trono di Uomini e donne, come erede di Federico Nicotera. Che sia pronta a dire “no” al tronista -ormai prossimo alla scelta tv della donna del suo cuore a Uomini e donne- non é un’ipotesi azzardata, per i detrattori.

Amici 22 e Uomini e donne, quando tornano in televisione?/La data della nuova puntata

Carola Viola Carpanelli replica ai telespettatori-detrattori di Uomini e donne

Tuttavia, nel TikTok di risposta Carola Viola Carpanelli replicherebbe sconfessando tutte le accuse sul nascere: “Ovviamente mi spiace soprattutto per una persona a cui ho già dato un messaggio (il riferimento sarebbe alla lettera in cui si dichiara innamorata di Federico Nicotera, letta dalla conduttrice Maria De Filippi a Uomini e donne, NDR), non so come fate a credere a certe cose non reali che girano sul web, buona giornata a tutti”, si legge nella caption che la bionda tiktoker rilascia sibillina e a corredo del nuovo video. Insomma, Carola Viola Carpanelli direbbe “sí“, qualora Federico Nicotera la scegliesse al termine del trono registrato nella popolare trasmissione TV di Maria De Filippi, Uomini e donne. E la risposta alla scelta sarebbe, quindi, già detta. Ma non solo. Con il preannunciato “sì” si evincerebbe, inoltre, che Carola non sia interessata al trono di Uomini e donne.

Amici 22 e Uomini e donne, perché non vanno in onda il 28 febbraio?/ Web teme lo stop

Ma il sentiment web dei telespettatori di Uomini e donne, intanto, si spacca a metà: se da una parte c’è chi crede alla veridicità dell’interesse palesato per la costruzione di un amore, dall’altra parte c’é chi crede se Carola sia in TV per catalizzare l’attenzione mediatica su di sé e il conseguimento di fini top secret. “Ricordagli cosa provi per lui-commenta, tuttavia, qualche fan, tra i messaggi più aggreganti destinati a Carola e con la menzione indiretta di Federico-. È un ragazzo intelligente e capirà che non c’è alcun motivo di dubitare della tua fedeltà e del tuo amore per lui”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA