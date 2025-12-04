Ciro, nuova segnalazione sulle corteggiatrici di Uomini e Donne: Alessia Antonetti nella bufera: "Chiede il cachet", trono inizia malissimo. Tutte finte?

Ancora segnalazioni sulle corteggiatrici di Ciro a Uomini e Donne. Il trono dell’ex fidanzato di Martina De Ioannon è iniziato malissimo e non accenna ad ingranare. Ad ogni modo, come afferma anche Lorenzo Pugnaloni, speriamo che presto prenda piede, con dinamiche interessanti e pronte a coinvolgere il pubblico del dating show di Maria De Filippi.

Arrivano infatti segnalazioni su segnalazioni, in particolare su Alessia Antonetti, finita al centro delle polemiche dopo essersi presentata la prima volta in puntata. Ecco di seguito l’ultima arrivata direttamente a Deianira Marzano: “Deia, una mia amica che ha un centro estetico ha contattato Alessia, la corteggiatrice di Ciro, invitandola a fare qualche trattamento. Lei ha risposto che per il cachet dovevamo parlarne con la sua agenzia 🤣 Come dici tu: tutto appost!“.

Corteggiatrici di Ciro Solimeno a Uomini e Donne solo per visibilità?

Nelle ultime ore a Casa Lollo si è parlato ancora una volta delle segnalazioni sulle corteggiatrici di Ciro Solimeno, e ormai ne spunta una ogni giorno. Lorenzo Pugnaloni ha mostrato nella sua puntata un’altro messaggio mandato a Deianira Marzano: “Che resti tra noi: quando ero lì, in mezzo a quelle ragazze, mi sono sentita piccolissima… tutte rifatte, tutte che se la tiravano, e nessuna somigliava davvero alle foto su Instagram. E soprattutto, zero spontaneità: ognuna sembrava recitare una parte. Spoiler: non sono stata scelta, ma forse è stato meglio così. Se a lui piace quel tipo di ragazza, allora la relazione gli durerà un mese e poi finirà“. In poche parole la schiera di corteggiatrici del tronista sembra voler fare un colloquio di lavoro più che impegnarsi a trovare l’amore.

Nelle segnalazioni, una corteggiatrice ormai eliminata parla di un’altra ragazza che ha ripreso la sua passerella di entrata a Uomini e Donne per poi postarla sui social. “Sembra quasi che neanche lui sappia cosa vuole. A me è parso il classico bel ragazzo incapace di ballare…“, ha detto, confessando di essere rimasta delusa da questa esperienza.