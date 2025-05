Solo pochi giorni fa, l’ex volto di Uomini e Donne Cecilia Zagarrigo allarmava il web rivelando di essere in ospedale con sua figlia Matilde di appena un mese. La bambina ha avuto dei problemi di salute importanti che hanno portato i genitori a ricoverarla d’urgenza. A distanza di qualche giorno, e rientrata l’emergenza, Cecilia ha rotto il silenzio sui social, spiegando cos’è accaduto e come sta oggi sua figlia.

Zagarrigo ha esordito dicendo di essersi affidata alla pediatra della bambina: “Matilde era raffreddata da due settimane dopo il parto. Nonostante questo, io l’ho sempre portata dalla pediatra e lei mi ha detto che era semplicemente un raffreddore.” Seguendo le sue indicazioni, Cecilia fa alla bambina aerosol e lavaggi nasali, ma la situazione non migliora. “Fino a quando arriviamo a mercoledì, quando rientro a casa e noto la respirazione di Matilde affaticata, ma non poco ma tanto.” Capisce dunque che si tratta dei sintomi della bronchiolite, motivo per il quale “corriamo in pronto soccorso dove viene visitata”.

Cecilia Zagarrigo, grande paura per la figlia Matilde: come sta oggi la bambina di un mese

La bambina viene immediatamente ricoverata e messa sotto ossigeno: “Io stavo morendo, – ha ammesso Cecilia Zagarrigo nel suo sfogo su Instagram – mi hanno solo detto che era un’infezione delle vie respiratorie.” La paura per la salute di sua figlia in quelle ore è stata drammatica: “Matilde è stata con l’ossigeno da mercoledì a giovedì sera, venerdì sera le tolgono tutto e la tengono solo col saturimetro.” Per fortuna, la bambina si è ripresa: “Sabato stava bene, era dimettibile ma, essendo così piccola, hanno preferito tenerla fino al giorno dopo perché molto piccola. Lei aveva una bronchiolite acuta, adesso ha solo un raffreddore”, ha rivelato infine l’ex di Uomini e Donne, dicendosi comunque furiosa per il comportamento della pediatra alla quale aveva chiesto consiglio.