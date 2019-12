Uomini e Donne/ Cecilia Zagarrigo incanta sui social, Carlo… (Trono Classico)

Cecilia Zagarrigo è tornata a Uomini e Donne decisa a trovare l’amore. Giunta alla sua terza esperienza nel programma di Maria De Filippi, la corteggiatrice spera di poter finalmente lasciare lo studio del trono classico con l’uomo che la farà innamorare. Bellissima e sicura di sè, Cecilia non ha fatto molta fatica a conquistare le attenzioni di Carlo Pietropoli. Il nuovo tronista che ha già ampiamente dimostrato di essere molto esigente, non ha nascosto il proprio interesse per la Zagarrigo che, oltre alla sua bellezza, sta sfoggiando anche un carattere forte e peperino. La conoscenza con il tronista è appena iniziata, ma c’è chi giò sogna di vedere i due insieme, felici e innamorati. Cecilia Zagarrigo, però, non vuole illudersi anche se, dall’ultimo post pubblicato su Instagram, sembra pronta a correre il rischio di mettersi nei guai. “Una delle cose più divertenti in tutta la vita è fare proprio ciò che ti mette nei guai“, scrive la corteggiatrice. Nonostante la paura di farsi male, dunque, Cecilia è pronta a mettersi totalmente in gioco? Nel frattempo, i fan esaltano la sua bellezza. “Sei bellissima”, “splendida”, “pazzesca”, scrivono gli utenti.

ALESSANDRO BASCIANO FA PULIZIA SUI SOCIAL

La scelta di Giulia Quattrociocche di vivere una storia d’amore con Daniele Schiavon è stata ampiamente superata da Alessandro Basciano che è tornato da tempo a sorridere sui social. L’ex corteggiatore che in molti sognano di vedere sul trono di Uomini e Donne, tuttavia, ha deciso di dare vita ad un capitolo nuovo della sua vita e, per farlo, ha cominciato facendo pulizia sui social. Dal suo profilo Instagram, infatti, sono scomparse tutte le vecchie foto. Alessandro ha lasciato solo quattro foto di cui la prima risale a quattro giorni fa in cui sorride insieme a Jack Vanore durante una sessione di allenamento. Il profilo, tuttavia, non è stato chiuso come sarebbe accaduto in caso di trono. Quale sarà il motivo, dunque, della cancellazione di tutte le vecchie foto di Alessandro, comprese quelle in cui era con suo figlio?

