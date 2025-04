Uomini e Donne, Martina De Ioannon e Ciro: l’ex tronista e il suo corteggiatore ‘celebrati’ in un video

Prosegue a gonfie vele la storia d’amore tra Martina De Ioannon e Ciro, la coppia nata negli studi televisivi di Uomini e Donne. Una scelta, quella dell’ex tronista, che non ha mai convinto del tutto il pubblico del programma, che spesso si è trovato a commentare negativamente la sua decisione e ad esprimere la preferenza per l’altro corteggiatore, Gianmarco Steri.

Martina, tuttavia, ha giustamente seguito il suo istinto e ora pensa a viversi appieno la relazione con Ciro, senza guardarsi indietro e senza dare troppo peso alle parole degli utenti. Certo, di tanto in tanto c’è chi esagera e tra i commenti social spunta qualche hater spietato. A consolare la coppia però una recente menzione speciale in un video promo di Uomini e Donne, con le immagini di Martina e Ciro che scorrono in sovrimpressione.

Martina De Ioannon e Ciro, amore a gonfie vele ma la coppia divide ancora il pubblico di Uomini e Donne

Un dettaglio che non è passato inosservato alla coppia che infatti ha condiviso il post sui propri canali social. La tronista e il suo fidanzato sono felici più che mai della scelta presa e con il passare del tempo stanno facendo ricredere anche alcuni degli scettici. Dopo il video postato sul sito del programma, al tempo stesso, qualche detrattore è tornato a farsi sentire, tuonando contro Martina De Ioannon e Ciro.

In particolare sembrano esserci rimasti male i fan di alcune vecchie e nuove coppie non menzionate nel video, come Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione, Sonny Di Meo e Sara e i fan di Brando e Raffaella Scuotto.

