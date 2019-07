Uomini e donne/ Che fine ha fatto Gemma Galgani? L’annuncio di Rocco… (Trono Over)

Gemma Galgani è sparita nel nulla. I suoi social sono fermi ormai da giorni e i fan di Uomini e donne sono completamente in crisi. Il suo buongiorno o la sua allegra e profonda buonanotte, tutto svanito nel nulla ormai da giorni e questo lascia pensare che la dama torinese possa essere in balia degli eventi e di quello che Rocco Fredella ha annunciato nei giorni scorsi. Chi ha seguito Uomini e donne conosce bene le avventure della bella Gemma che continua a lasciare gli uomini che, poi, in qualche modo si sistemano lontano da lei. E’ successo in passato e succederà anche prossimamente visto che il suo ex Rocco Fredella ha pensato bene di annunciare il suo imminente matrimonio con la sua nuova fiamma, la bella Doriana: “Ho intenzione di sposare Doriana: ho già avviato le pratiche del divorzio per pensare al matrimonio con più serenità”.

UOMINI E DONNE: GEMMA GALGANI E’ SPARITA PER COLPA DI ROCCO FREDELLA?

Alle pagina di Uomini e donne Magazine lo stesso Rocco è tornato a parlare di Gemma Galgani parlando proprio di quanto lei lo abbia deluso: “Mi ha deluso come persona e non le perdonerò mai. Il giorno in cui sono uscito dallo studio in lacrime e lei non si è nemmeno alzata dalla sedia”. A quanto pare la ferita del bel cavaliere è ancora molto aperta ma sembra proprio che Gemma Galgani non abbia intenzione di rispondere, almeno non sui social visto che è sparita ormai da quattro giorni. I fan devono davvero preoccuparsi o si tratta solo di un piccolo periodo di vacanza al mare in occasione della quale ha deciso di spegnere il telefono e mettere da parte i social? Lo scopriremo solo al suo ritorno, intanto oggi i fan si attendono novità e i primi segni di vita dopo questo lungo fine settimana.

