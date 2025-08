Nella prossima stagione di Uomini e Donne potrebbe arrivare qualche protagonista di Temptation Island 2025 e spunta il nome che non ti aspetti.

Manca sempre meno all’inizio della nuova stagione di Uomini e Donne e sale la curiosità per scoprire chi saranno i protagonisti del trono classico e del trono over. Le indiscrezioni che circolano sul web sono già tante ma per avere la conferma ufficiali di chi chi sarà e chi non ci sarà è necessario aspettare le prime registrazioni che andranno in scena a fine agosto. A Uomini e donne, tuttavia, sono diversi i nomi di Temptation Island che le indiscrezioni accostano.

Per il trono classico, infatti, attualmente, sono tre i nomi più caldi: si tratta del tentatore Flavio Ubirti che ha già lasciato il calcio, Sarah, ex fidanzata di Valerio e che è considerata in pole per il trono e, per ultimo, è spuntato anche il nome di Rosario che ha conquistato tutti e che il pubblico vorrebbe vedere sul trono dopo la fine della relazione con Lucia. Tuttavia, da Temptation Island, potrebbe arrivare anche una protagonista del trono over.

Uomini e Donne: Denise conquista tutti, sarà la nuova star del trono over?

Tra i protagonisti di Temptation Island 2025 che ha diviso il pubblico c’è sicuramente Denise che, dopo essersi avvicinata a Flavio Ubirti con cui, però, ci sono state tante chiacchierate che, tuttavia, hanno allontanato Marco che, sentendosi sminuito, ha deciso di mettere fine alla loro relazione, inizialmente, era riuscita a riconquistare il fidanzato ma un mese dopo, la storia è finita ufficialmente.

Il nome di Denise, così, è balzata in pole position per il trono over. Bellissima e single, Denise ha 36 anni e sembra avere il profilo perfetto per accomodarsi nel parterre del trono over dove, a settembre, non ci sarà Valentina Vitali che è felicemente fidanzata con Emanuele Longallo conosciuto proprio a Uomini e Donne. Durante l’ultimo incontro con Filippo Bisciglia, Denise ha spiegato di stare male e di voler provare a riconquistare il fidanzato: se non dovesse riuscirci, accetterà di mettersi in gioco partecipando a Uomini e Donne?

