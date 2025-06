Chi tornerà nel parterre del trono over di Uomini e Donne a settembre? Tutte le indiscrezioni.

Anticipazioni Uomini e Donne: chi ci sarà a settembre?

Chi saranno i protagonisti della prossima stagione di Uomini e Donne? Nonostante manchino mesi all’inizio della nuova stagione, sul web, circolano diversi rumors, soprattutto per quanto riguarda il trono over che, anche nell’ultima stagione ha regalato momenti memorabili e ha fatto nascere diverse storie d’amore di cui alcune durano ancora oggi e altre dono finite.

Gianni Sperti tronista di Uomini e Donne dopo una delusione d'amore?/ Perché potrebbe funzionare

Tra i protagonisti che torneranno sicuramente nel parterre spicca Gemma Galgani a cui la redazione del programma di Maria De Filippi non rinuncerà Gemma, infatti, anche nell’ultima stagione è riuscita a dare vita a diverse dnamiche, soprattutto durante la seconda parte della stagione con la frequentazione con Arcangelo. Anche quest’ultimo, sicuramente, tornerà nel parterre così come Sabrina Zago che, esattamente come Gemma, non è riuscita a trovare l’amore nel corso della stagione. Nel parterre, inoltre, potrebbero esserci importanti ritorni, ma quali?

Uomini e Donne, Chiara Rabbi choc: "Se mia madre morisse sarei solo un po' dispiaciuta"/ "Nessun legame"

Anticipazioni Uomini e Donne: chi potrà tornare nel parterre

Tra i protagonisti delle scorse stagioni che potrebbero tornare nel parterre del trono over di Uomini e Donne spiccano i nomi di Ida Platano e Mario Cusitore. Entrambi single, dopo essere stati rispettivamente tronista e corteggiatore, Ida e Mario potrebbero tornare per rimettersi nuovamente in gioco e provare a cercare ancora una volta l’amore in tv.

Ai microfoni di Lollo Magazine, Mario non ha escluso la possibilità di tornare se la redazione dovesse decidere di richiamarlo mentre Ida, ai microfoni di Uomini e Donne Magazine ha spiegato di stare bene con se stessa in questo momento. Chi, invece, non tornerà sono coloro che stanno vivendo delle splendide storie d’amore con Rosanna e Giuseppe, Morena e Francesco. Potrebbe tornare, inoltre, anche Cosimo Mino Dadorante che, dopo aver corteggiato Tina Cipollari, potrebbe decidere di mettersi in gioco come cavaliere del trono over.

Gloria e Guido di Uomini e Donne sono tornati insieme: annuncio/ Di nuovo coppia dopo frecciate e attacchi