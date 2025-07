Per la prossima stagione del trono over di Uomini e Donne, spunta un nome davvero clamoroso che piace al web.

Mancano ancora due mesi all’inizio della nuova stagione di Uomini e donne ma le registrazioni cominceranno a fine agosto e, sul web, circolano i nomi di quelli che dovrebbero essere i nuovi protagonisti. Se per il trono classico, per scoprire i nomi dei nuovi tronisti sarà necessario aspettare le prime registrazioni anche se in pole positione, pare ci sia il tentatore Flavio Ubirti, per il trono over è più facile pensare a chi potrebbe tornare ad accomodarsi nel parterre per trovare l’amore.

Sicuramente, dopo anni, tornerà ancora Gemma Galgani che, pur non avendo più il ruolo centrale che aveva qualche anno fa, continua comunque a creare dinamiche interessanti. Con lei, inoltre, dovrebbe tornare anche Sabrina Zago che, dopo aver affrontato diverse delusioni, è pronta a rimettersi nuovamente in gioco. Potrebbe tornare, inoltre, anche Gloria Nicoletti, reduce dalla fine della storia con Guido.

Uomini e Donne: nel trono over arriva Sonia di Temptation Island 2025?

Da Temptation Island potrebbero arrivare sia i protagonisti della nuova stagione del trono classico che del trono over. Sin dalla prima puntata, ha fatto molto discutere la coppia formata da Alessio e Sonia che, al termine della puntata trasmessa in 17 luglio 2025, si sono lasciati. Per Sonia, l’atteggiamento di Alessio che l’ha accusata di non avergli permesso di concludere l’avventura nel villaggio, è stata una delusione profonda. Tuttavia, nonostante la fine della relazione che durava da otto anni, Sonia può consolarsi con l’affetto del pubblico.

Il popolo del web, infatti, si è totalmente schierato dalla sua parte e sono tanti coloro che rivolgono un appello a Maria De Filippi affinchè apra le porte del trono over a Sonia. Quest’ultimo che ha conquistato anche l’affetto delle altre fidanzate di Temptation Island essendo diventata per quest’ultime un punto di riferimento, si metterà in gioco come dama del trono over?