Uomini e Donne, chi ci sarà nella prossima edizione?/ Riccardo e Biagio verso l’addio, Ida e Gemma…

In attesa che ripartano le registrazioni della nuova edizione di Uomini e Donne, che tornerà su Canale 5 a partire da settembre, non mancano le indiscrezioni su chi dei protagonisti del Trono Over sarà in studio per un nuovo anno. Si è parlato di un possibile addio di Gemma Galgani, voce che torna ciclicamente e che, anche in questa occasione, pare essere del tutto smentita. Altra confermatissima per la prossima edizione è Ida Platano.

Stando alle indiscrezioni lanciate dal sempre ben informato Lorenzo Pugnaloni sulla pagina Instagram Uominiedonneclassicoeover, Ida Platano tornerà nella prossima edizione di Uomini e Donne alla ricerca dell’amore dopo quanto accaduto negli ultimi mesi del programma con Riccardo Guarnieri.

Riccardo e Biagio dicono addio al programma?

Proprio Riccardo Guarnieri pare invece non tornerà a Uomini e Donne a settembre. Le indiscrezioni svelano infatti che il cavaliere stia uscendo con una misteriosa ragazza mora, più volte paparazzata insieme a lui in queste ultime settimane. Fuori da Uomini e Donne, secondo Pugnaloni, anche un altro grande protagonista del Trono Over: Biagio Di Maro.

Non ha ancora trovato l’amore eppure pare che Biagio non tornerà nello studio che lo ha reso noto al pubblico di Canale 5. Tornerà, invece, l’altro volto fisso del programma: Armando Incarnato. Questi dunque al momento i nomi sulle quali stanno circolando le prime indiscrezioni sulla prossima edizione di Uomini e Donne. Non resta che attendere aggiornamenti certo che arriveranno solo al momento della prima registrazione del programma.

