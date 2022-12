Uomini e donne, chi è Alessio Campoli/ Corteggiatore di Lavinia Mauro, ma in passato…

Chi è Alessio Campoli: la sua esperienza a Uomini e donne, tra ieri e oggi

Uomini e donne 2022 ha vissuto in quest’ultimo periodo un gradito ritorno nel programma, quello di Alessio Campoli. Il ragazzo torna infatti nel dating show di Maria De Filippi dopo la sua partecipazione nel 2018/19, edizione nella quale fu scelto da Angela Nasti. Ha così deciso di rivestire i panni di corteggiatore e, dopo la breve storia d’amore con l’ex tronista (la coppia si lasciò pochi giorni dopo aver lasciato lo studio assieme), fa un nuovo tentativo alla ricerca dell’amore. Con Lavinia Mauro la frequentazione prosegue tra alti e bassi, sebbene inizialmente ha rivelato di essere interessato all’altra tronista, Federica Aversano.

Uomini e Donne, anticipazioni 1 dicembre/ Scontro tra Alice e Carola

Il nome di Alessio Campoli non è conosciuto ai più e la sua storia parte da Roma. È infatti nato nella Capitale nel 1995 ed ha 27 anni. Come evidenziato nella bio del suo profilo Instagram, che conta circa 189.000 followers, l’attuale corteggiatore di Uomini e donne 2022 lavora nel settore edile. E, sfogliando le fotografie condivise con i suoi seguaci, si può notare la sua passione per la musica: è infatti un dj.

Luisa Monti ricoverata in ospedale/ Paura per l'ex dama di Uomini e Donne

Alessio Campoli, la frequentazione con Lavinia Mauro a Uomini e donne 2022

La storia di Alessio Campoli a Uomini e donne parte dal 2018/19, quando approda nello studio in veste di corteggiatore di Angela Nasti. Nonostante la relazione naufragata dopo essere stato da lei scelto, torna quest’anno nel dating show per corteggiare Lavinia Mauro. La frequentazione è cominciata in maniera positiva, salvo poi dirottare su un binario fatto di incomprensioni e litigi. Fra alti e bassi, la coppia ha vissuto momenti davvero difficili e ha rischiato di naufragare dopo l’esterna di inizio novembre.

Lavinia Mauro, Uomini e Donne/ "Papà è un marchese, ma non sono snob": Alessio...

In quell’occasione il corteggiatore aveva palesato l’intenzione di abbandonare il programma, ritenendosi la persona non adatta per stare accanto a Lavinia a causa delle sue fragilità e, soprattutto, di alcuni suoi lati caratteriali. La coppia si è tuttavia concessa nuove possibilità, ma in studio sono in molti a dubitare della veridicità del sentimento di Alessio nei confronti di Lavinia. Maria De Filippi, per stemperare le tensioni, ha chiesto palesemente al corteggiatore se avesse interesse per la tronista: la risposta è stata affermativa, ma i dubbi in molti permangono.











© RIPRODUZIONE RISERVATA