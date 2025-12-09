Uomini e Donne, bufera sui social: per chi fa il tifo la mamma di Sara? Ecco gli indizi sul corteggiatore più amato dalla donna.

Prosegue il trono di Sara Gaudenzi a Uomini e Donne. Il suo percorso è seguitissimo dal pubblico di Canale 5, soprattutto per le dinamiche che si stanno creando intorno ai corteggiatori Jakub e Marco. I due corteggiatori sembrano essere molto interessati alla tronista ma sul web si sta creando una grossa polemica su chi è il preferito della mamma di Sara, dato che la donna ha fatto un gesto social che ha sconvolto tutti.

Anticipazioni Uomini e Donne, puntata oggi 9 dicembre/ Flavio Ubirti minaccia di lasciare Trono: ecco perché

Infatti, secondo alcuni fan del dating show di Maria De Filippi, la mamma della tronista continua a mettere like sui post che parlano di Jakub ignorando Marco, il corteggiatore biondo che nelle ultime settimane si sta facendo notare non poco. I telespettatori pensano dunque che nella famiglia di Sara Gaudenzi ci sia una forte preferenza per Jakub, e che quindi lo vedano come il perfetto fidanzato della figlia.

Cristiana Anania verso la scelta a Uomini e donne?/ Baci con Ernesto e Federico: la tronista si sbilancia

Segnalazione choc a Uomini e Donne: “Tanti like della mamma di Sara proprio a Jakub”

La discussione parte da una segnalazione a Lorenzo Pugnaloni: “Ciao Lollo, segnalano tanti like della mamma di Sara proprio a Jakub e zero per Marco. Davvero triste che un genitore possa influenzare così il percorso della figlia, ma soprattutto che non si renda conto di quanto sia falso Jakub“, ha scritto un utente. Da quel momento, i fan di Uomini e Donne si stanno sbizzarrendo nel pensare a chi sia la scelta: alcuni minimizzano i like, pensando che non vogliano dire niente, mentre altri sono sicuri che sia un segnale di scelta bello e chiaro. Intanto, Jakub continua a dividere il pubblico, dato che la maggior parte dei telespettatori lo percepisce come un giocatore che sta facendo di tutto per arrivare al trono e nient’altro.