Chi è Federica Clazzer, la dama di Uomini e Donne che ha fatto breccia nel cuore di Guido? Alcune informazioni su di lei.

Federica Clazzer da qualche mese sta provando a trovare l’amore a Uomini e Donne e da quando è approdata nel parterre femminile del Trono Over ha frequentato solo Guido Ricci. Fino ad ora non si è lasciata sfuggire molti dettagli sulla sua sfera personale, di lei si sa che è originaria del Lazio e ha un negozio di abbigliamento. All’inizio la frequentazione con il cavaliere sembrava procedere a gonfie vele, entrambi apparivano molto complici, ultimamente però il loro rapporto sta affrontando qualche turbolenza.

Nello studio del noto dating show condotto da Maria De Filippi su Canale 5 Guido ha manifestato il sospetto che Federica sia più interessata alle telecamere che al loro percorso di conoscenza, parole che l’hanno ferita moltissimo. In quel momento la dama ha deciso di allontanarsi dall’uomo, nonostante provi un forte interesse nei suoi confronti, perché non è più sicura di potersi fidare di lui. Il cavaliere e Federica Clazzer però hanno continuato a sentirsi, lui nello studio di Uomini e Donne ha più volte ribadito di essere lì per lei.

Guido Ricci e Federica Clazzer lasceranno Uomini e Donne insieme?

Dal profilo Instagram della dama emerge che oltre ad avere un negozio di abbigliamento è anche una sommelier e possiede un brevetto internazionale per le immersioni subacquee. Sui social pubblica perlopiù scatti che riguardano il suo lavoro, ma posta spesso anche foto che la ritraggono in compagnia dei suoi amici e durante i suoi viaggi.

Nell’ultimo periodo il suo rapporto con Guido non è stato molto sereno, c’è rimasta male per il fatto che lui sia totalmente sparito durante il weekend. Il cavaliere riuscirà a riconquistare la sua fiducia e il suo interesse? Lui di recente ha fatto sapere che presto le chiederà di lasciare Uomini e Donne insieme per continuare la frequentazione fuori dal programma. Se lo farà davvero Federica Clazzer accetterà di uscire con lui dalla trasmissione? Non ci resta che attendere per scoprirlo.

