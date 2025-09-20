Dopo Rosario Gugliemi la cui avventura sul trono di Uomini e Donne è già finita, il web vuole solo un nome.

Il trono di Rosario Gugliemi, attesissimo dal pubblico che lo ha amato sin dalle prime puntate di Temptation Island 2025, è finito ancora prima di cominciare. Nel corso della registrazione di presentazione di Rosario come tronista, infatti, nello studio di Uomini e Donne si è presentata Lucia che ha svelato di aver trascorso un momento di passione con Rosario il giorno in cui lo ha raggiunto a casa per prendere le sue cose. Una confessione che ha portato Maria De Filippi a concludere il trono già concluso non considerando pronto Rosario ad affrontare un percorso come quello del trono.

Rosario, così, ha salutato tutti ed è andato via ed ora i fan di Uomini e Donne si chiedono chi prenderà il posto di Rosario Gugliemi che sarebbe dovuto essere l’ultimo tronista della prima parte della stagione di Uomini e Donne.

Uomini e donne: chi vuole il web sul trono

Le nuove registrazioni di Uomini e donne si terranno lunedì 22 e martedì 23 settembre 2025 e, in quell’occasione, potrebbe essere presentato l’erede di Rosario. Accanto a Flavio Ubirti e Cristiana Anania, infatti, sicuramente ci sarà un terso tronista che potrebbe essere svelato nelle prossime registrazioni. Ad oggi, non si sa se Maria De Filippi e la redazione punteranno su una tronista o su un tronista ma il popolo del web ha un nome che scatenerebbe l’entusiasmo di tutti.

Il nome che metterebbe d’accordo tutti è sicuramente Sarah, attualmente single dopo la fine della storia con Valerio che, nel frattempo, dopo aver scelto di restare solo, è tornato su se stesso ricominciando a frequentare Ary. Sarah, con la sua dolcezza e la sua eleganza, ha colpito tutti sin dall’avventura nel villaggio di Temptation Island e, dopo lo speciale, il pubblico è ancora più sicuro che potrebbe essere una tronista perfetta. Maria De Filippi punterà su di lei?