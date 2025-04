Sebastiano Mignosa è tornato a Uomini e Donne e con lui anche un carico di emozioni che sembravano sopite ma che, evidentemente, non sono mai svanite del tutto.

Chi segue Uomini e Donne da qualche anno lo ricorderà bene: Sebastiano Mignosa non è un volto nuovo nel parterre del trono over. Anzi, la sua prima partecipazione risale alla stagione 2018-2019, quando iniziò un percorso di conoscenza con alcune dame storiche del programma.

Uomo elegante, dallo sguardo profondo e dal portamento sicuro, Sebastiano colpì subito il pubblico per la sua educazione e per quel modo garbato, ma deciso, di approcciarsi alle dinamiche del dating show di Canale 5.

Siciliano doc, Sebastiano è nato ad Augusta, in provincia di Siracusa, nel 1972. Ha quindi 53 anni, anche se la sua energia e la sua presenza scenica ne dimostrano molti di meno. Lavora come responsabile nella sicurezza, un impiego che probabilmente gli ha insegnato a tenere i nervi saldi e a gestire situazioni complesse, qualità che – inutile dirlo – tornano spesso utili anche all’interno dello studio di Maria De Filippi, dove le emozioni sono sempre pronte a esplodere.

Ma il nome di Sebastiano, inevitabilmente, è legato a una dama in particolare: Denise Pantano. Con lei, infatti, aveva lasciato il programma da coppia, dopo aver vissuto una frequentazione intensa, fatta di complicità ma anche di momenti difficili.

La loro storia, purtroppo, è giunta al capolinea ormai da tempo, però non è mai veramente finita nella testa e nel cuore di Sebastiano. In più di un’occasione, infatti, il cavaliere ha confessato apertamente di provare ancora un sentimento per Denise, lasciando intendere che, nonostante tutto, lei resti una persona speciale e difficile da dimenticare.

Il ritorno in trasmissione, quindi, non è solo un tentativo di rimettersi in gioco. È anche, forse, una piccola sfida con se stesso, un modo per chiudere un cerchio oppure per riaprirlo, chissà. Certo è che le dinamiche tra lui e le nuove dame non sono passate inosservate. La sua capacità di ascoltare, la sua galanteria d’altri tempi e quel velo di malinconia che sembra accompagnarlo da quando ha salutato Denise, hanno riportato Sebastiano al centro dell’attenzione.

E se è vero che il tempo guarisce ogni ferita, è altrettanto vero che certi legami sanno farsi sentire anche a distanza di anni. Uomini e Donne, si sa, regala spesso sorprese e colpi di scena. E il percorso di Sebastiano Mignosa potrebbe essere uno di quelli destinati a lasciare il segno, ancora una volta.