Chi è Rocco Bruno? La tragica storia del cavaliere di Uomini e Donne e la sua frequentazione con la dama Cinzia

Nell’ultima puntata di Uomini e Donne si è tornato a parlare molto di una delle coppie più discusse del Trono Over, ovvero quella formata da Rocco Bruno e Cinzia. I due, dopo aver provato a frequentarsi e aver poi deciso di chiudere, sono tornati al centro studio per un nuovo confronto, attirando non poche critiche. Difatti, Maria De Filippi ha provato più volte a far capire a Rocco che forse Cinzia non è davvero interessata a lui e che la dama sembra cercare visibilità. Nonostante tutto, Cinzia non ha chiuso del tutto la porta, lasciando aperta la possibilità di un ritorno di fiamma.

Ma, andiamo a conoscere meglio il cavaliere. In un’intervista al magazine ufficiale del programma, Rocco ha raccontato un dolore che lo accompagna da anni: la morte del fratello in un incidente stradale. L’uomo ha spiegato di aver imparato a convivere con quel dolore, anche se le ferite del passato non si cancellano mai del tutto. Come se non bastasse, ha dovuto affrontare un’altra grande perdita: la morte della moglie, scomparsa dopo una lunga malattia.

Rocco Bruno: la storia del cavaliere di Uomini e Donne

Nonostante i forti lutti vissuti, Rocco sta cercando di andare avanti, riprendendo in mano la sua vita. Ad oggi, lavora nel settore della moda, in particolare nel campo delle calzature. Inoltre, ha due figlie laureate, di cui parla sempre con orgoglio e che sono la sua vera forza. Ciò che gli manca per essere felice è l’amore, motivo per il quale ha deciso di partecipare a Uomini e Donne.

A tal proposito, la sua donna ideale deve essere bella, elegante e determinata: “Un po’ come Bella Hadid”. Nella puntata di oggi, però, Maria De Filippi è stata diretta e ha deciso di non richiamare più Rocco e Cinzia al centro studio, stanca dei continui tira e molla tra i due. Cosa succederà ora tra di loro? Chissà..

