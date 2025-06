Nel parterre del trono over di Uomini e Donne della prossima stagione, due protagonisti non dovrebbero essere presenti.

Alla nuova stagione del trono over di Uomini e Donne mancano ancora diversi mesi ma sul web cominciano a circolare i primi rumors sui nomi che faranno parte della trasmissione. Come ogni anno, ci saranno i protagonisti storici del programma che, non avendo ancora trovato l’amore, proveranno a rimettersi nuovamente in gioco e ci saranno anche nuovi arrivi sia nel parterre maschile che femminile. Ci saranno, poi, quelli che torneranno in studio solo per raccontare i dettagli di una storia d’amore nata all’interno della trasmissione. Ma tra i protagonisti più discussi chi tornerà?

Nelle scorse settimane, voci di corridoio parlavano del probabile ritorno di due cavalieri: una della scorsa stagione e uno protagonista del programma qualche anno fa. Il riferimento è, in particolare, a Riccardo Guarnieri e Arcangelo, ma quante possibilità di rivedere i due in studio?

Arcangelo e Riccardo Guarnieri: tutta la verità sul ritorno a Uomini e Donne

Arcangelo è stato il protagonista della scorsa edizione del trono over di Uomini e Donne. Il cavaliere è uscito con Gemma Galgani, Marina e Cinzia Paolini ma con nessuna delle tre è nata una relazione. Gemma e Marina, dopo aver provato a conquistarlo discutendo molto anche tra loro, hanno deciso di fare un passo indietro mentre Cinzia ha poi provato a conoscere Antonio fuori dal programma ma con lui non è nato nulla. In tanti pensano che Arcangelo possa tornare nel parterre ma un suo avvistamento in dolce compagnia ha sollevato dubbi sulla sua presenza o meno nel programma.

Riccardo Guarnieri, invece, è stato uno dei protagonisti indiscussi del trono over di Uomini e Donne per diverse stagioni. Con la sua storia con Ida Platano ha incollato milioni di telespettatori davanti ai teleschermi e il suo addio al dating show di canale 5 ha lasciato l’amaro in bocca ai telespettatori che speravano di poterlo rivedere in tv. Così, però, non sarà perché Riccardo ha confermato di essere fidanzato condividendo una foto tra le storie del suo profilo Instagram in cui è con la sua dolce metà.