Con la scelta di Gianmarco Steri a Uomini e Donne si chiude una stagione ma si riapre la selezione dei tronisti che saranno protagonisti a partire da settembre. Nonostante manchino mesi alla ripartenza, circolano già molti nomi di candidati al trono del dating show di Maria De Filippi. Cerchiamo dunque di capire quali di questi potrebbero effettivamente sedere sulla poltrona rossa e quali, invece, sono soltanto voci prive di fondamento.

Il nome che in queste ore circola più di tutti è quello della ‘non scelta’ di Steri, Nadia Di Diodato. Capita sempre, quando un corteggiatore non scelto conquista la simpatia del pubblico, che quest’ultimo ne chieda il trono. È così anche per Nadia, che potrebbe effettivamente essere il primo nome sulla lista di Maria De Filippi. Conferma che potrebbe arrivare già nelle prossime settimane, magari attraverso qualche mossa social dell’ex corteggiatrice.

Non è da escludere che un posto sul trono vada a uno dei protagonisti della prossima edizione di Temptation Island, cosa ormai quasi da prassi. Tanti sono, negli ultimi anni, i volti del programma che hanno poi trovato (o ritrovato) l’amore nel dating show di Maria De Filippi, ultima Martina De Ioannon. Continuando la trafila dei nomi già noti che potrebbero avere il ruolo di nuovo tronista di Uomini e Donne, tanto si è parlato di un ex gieffino: Lorenzo Spolverato. Un nome che attirerebbe sicuramente grande attenzione sul programma (oltre che un gran numero di pretendenti), tuttavia pare che non sia lui l’ex gieffino a cui Maria De Filippi sarebbe interessata.

Si sta facendo infatti largo il nome di Federico Chimirri, altro ex gieffino, che si è fatto conoscere come concorrente a Masterchef Italia, e che è attualmente single. Al momento, Federico non ha smentito queste voci che, dunque, si fanno sempre più insistenti. Un’ultima indiscrezione riguarda, infine, il Trono Over. Così come accaduto per Ida Platano, che da dama è diventata tronista, la cosa potrebbe ripetersi anche a settembre, con un’altra tronista Over. La candidata perfetta? Pare che sia Sabrina Zago, che molti hanno già soprannominato ‘l’erede di Gemma Galgani’.