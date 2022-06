Uomini e Donne, chi saranno i tronisti?/ Da Federica Aversano ad Andrea Della Cioppa

Uomini e Donne: prime indiscrezioni sulla nuova stagione

Uomini e Donne ha salutato i suoi telespettatori due settimane fa con la scelta di Veronica Raimondi, che ha deciso di lasciare lo studio mano nella mano con Matteo Farnea. Chi saranno i nuovi tronisti? La nuova edizione del dating show di Maria Di Filippi inizierà a settembre, ma già piovono indiscrezioni. “Molto probabilmente a settembre ritorneremo ancora con la frolla mista, ovvero classico e over insieme. Tra i tronista che saranno 4, troveremo sicuramente volti nuovi, ma uno/a potrebbe essere già conosciuto/a”, ha scritto la fanpage Instagram “Uominiedonneclassicoeover”, sempre molto arriva e informata per quanto riguarda il programma di Canale 5. Ma chi sono i volti noti che potrebbero tornare a Uomini e Donne?

Secondo i rumor, Federica Aversano potrebbe essere la prossima tronista. Federica ha preso parte all’ultima edizione di Uomini e Donne come corteggiatrice di Matteo Ranieri. Tra alti e bassi, la scelta sembrava essere proprio lei. Ma poi l’ex di Sophie Codegoni ha scelto Valeria Cardone. Ricordiamo che l’ex corteggiatrice ha fatto colpo su due cavalieri del trono Over. Nel momento in cui Matteo Ranieri non l’aveva scelta, si era fatto avanti Alessandro Vicinanza e anche Riccardo Guarnieri si era lasciato andare ad apprezzamenti su Federica sulle pagine di Uomini e Donne Magazine. Nelle ultime ore sono venuti fuori anche i nomi di Lilli Pugliese, ex corteggiatrice di Luca Salatino, e Andrea Della Cioppa, non scelta di Veronica Raimondi. Al momento sono solo voci corridoio, bisognerà aspettare le prime registrazioni per scoprire chi si siederà sul trono.

