Uomini e donne: chi sono i 4 tronisti/ Quel dettaglio in comune scatena la polemica..

Uomini e donne al via con 4 tronisti, tra le polemiche

Manca poco al via alla nuova stagione di Uomini e donne, in partenza il prossimo 19 settembre 2022 su Canale 5, e intanto sono già stati anticipati dai canali social del dating-show di Maria De Filippi i 4 tronisti ingaggiati al rinnovato trono classico: Federica Aversano, Lavinia Mauro Frontera, Federico Dainese e Federico Nicotera. Le rispettive clip di presentazione dei nuovi tronisti, presentate ai telespettatori in anteprima da Witty TV, intanto scatenano le polemiche di chi nel web non vede di buon occhio la scelta della produzione Mediaset di concedere una seconda chance ai preannunciati 4 volti TV. E a scatenare le contestazioni é il comune denominatore tra i 4, che hanno già coperto il ruolo di ex corteggiatori a Uomini e donne, per cui ora si leggono commenti social critici sul rinnovato parterre del dating show di Maria De Filippi del titolo “sempre gli stessi, che flop”.

Federica Aversano tronista Uomini e donne, oltre le critiche/ "Ecco perché voglio..."

Federico Dainese é stato un ex corteggiatore attivo al trono di Veronica Rimondi e nel complesso può definirsi un “mammone” originario di Genova: “Ciao sono Federico ho 25 anni e vengo da Genova. Sono un odontotecnico e sono ormai cinque anni che lavoro con mio padre: nel suo settore è molto forte, lui è il mio capo supremo. Sul lavoro è molto severo. Io inizio a lavorare ad esempio alle 08:30 e una volta sono arrivato alle 08:32: mi ha mandato a casa e mi ha detto non presentarti mai più a lavoro. Mi chiama sempre Cimabue, ovvero “faccio una cosa giusta ma ne sbaglio due” e non mi dice mai “bravo” perché sennò pensa che mi posso montare la testa… però dentro di me so di essere molto bravo. Posso considerarmi il cocco di mamma, ho sempre il pranzo pronto, la cena pronta dopo gli allenamenti di pallanuoto e anche se un po’ mi vergogno a 25 anni mi fa ancora letto… però la mamma è la mamma e quindi lo fa molto volentieri. Le melanzane di mia madre? Mi mangio anche una teglia intera, di solito faccio anche la scarpetta. Mi piace talmente tanto mangiare”. Perché? Perché sono emozionato da quanto mi piace mangiare.

Uomini e donne, Federico Dainese frequentava ex Dama del Trono Over?/ Scoppia la polemica sul Nuovo tronista

Al di là della passione per il buon cibo, tuttavia, Federico ama tenersi attivo: “Gioco a pallanuoto e ho vinto anche uno scudetto: mi piace perché è uno sport dove condividi un sacco di cose con dei tuoi compagni che poi alla fine sono la tua famiglia… una seconda famiglia”. Con le donne, ” non mi reputo un ragazzo molto fortunato: quando mi innamoro mi sento quasi un sottone. Sono molto impacciato, si vede proprio che quando mi piace una persona do tutto”. Ma quali sono i buoni propositi che ora lo motivano? “Spero di trovare una ragazza sincera e spero di trovare una persona che mi voglia per quello che sono e non per quello che ho o per quello che faccio. Vi prometto che da settembre metterò a dieta basta mojito, solo allenamenti… però se qualcuno dovesse arrivare con una bella melanzana alla parmigiana… mando a quel paese la dieta”.

Gemma Galgani riparte con la new entry Didier/ É due di picche a Uomini e donne!

L’altro tronista é Federico Nicotera, ex corteggiatore attivo al trono di Sophie Codegoni. Cosa rivela il neo tronista al pubblico TV di Uomini e donne, di sé? Nel complesso può definirsi un giovane uomo pragmatico, forgiato dalle difficoltà della vita: “La vita mi ha fatto crescere troppo in fretta. Ho sempre trovato le soluzioni per superare le difficoltà. Per me il coraggio non è strappare una pagina ma saperla voltare. Oggi sono fiero dell’uomo che sono diventato”. Sono Federico ho 25 anni, vengo da Roma e sono ingegnere aereonautico. Mi occupo di rendere il veicolo conforme alle norme di aero navigabilità, principalmente per la manutenzione di Airbus A320, Boing 777 e Boing 787. È un lavoro di grandissima responsabilità: ho dovuto studiare fuori, lavorare fuori, svegliarmi in piena notte o andare a dormire in mattinata inoltrata, però vedere l’aereo che decolla dopo averci messo le mani è veramente una soddisfazione grandissima”. La vita di Federico Nicotera é stata segnata dall’ardua scelta di non contare sul padre, con il quale i rapporti sono da tempo congelati: “La mia famiglia è composta da mia madre, da mio fratello e dalle mie due sorelle più piccole mamma è stata la mia figura di riferimento: fin da piccolo io la chiamo “Wonder Woman” perché è una forza della natura non si ferma mai. Poi c’è mia sorella abbiamo un rapporto speciale rapporto magico che viviamo in simbiosi con uno sguardo ci capiamo. Poi c’è la piccolina, la più coccolata, la stella di casa, la nostra ballerina. Se non ho nominato mio padre è perché non ho un rapporto con lui: non ho avuto una figura di riferimento dentro casa su cui fare affidamento, motivo per il quale sono anni ormai che non uso più la parola papà”.

Parlando di sé, degli aspetti peculiari della sua personalità, l’ex corteggiatore di Sophie Codegoni poi aggiunge: Scegliere di non avere come riferimento un padre e una cosa che ti segna, mi sono dovuto fare un mazzo tanto perché ho dovuto non solo prendermi cura della mia famiglia ma dovevo allo stesso tempo anche far combaciare la mia vita da ventenne. Sono una persona molto molto esigente perché pretendo che le cose vengano fatte e dette in una determinata maniera. Mi piace essere trasparente e parlare in maniera diretta soprattutto dalle persone a cui voglio bene. Purtroppo ho un lato del carattere un po’ fumantino, nel senso che tendo un po’ a sbroccare. Sono una persona comunque di base buona, di cuore, mi piace far star bene chi è vicino a me accanto a me”. Ma qual é il prototipo di donna ideale per Federico Nicotera? Accanto a me voglio una donna forte con la propria identità e che sa che cosa vuole nella vita. Io per lei devo rappresentare un valore aggiunto non devo essere la metà mancante una donna che sappia starmi vicino che possa essere presente per me ma che allo stesso tempo mi sfugga deve essere un po’ fuoco nel senso delle bruciare un po’ la cosa ah il mio sogno sarebbe quello di costruire una famiglia “da giovani”. Mi piace l’idea che litigo con la mia donna perché magari stiamo scegliendo l’armadio per casa o magari il colore del bagno piuttosto che della camera. Che dire sono una testa di cavolo, con una cavolo di testa.

Tra le troniste di Uomini e donne, la mamma single Federica Aversano

Tra le troniste, Federica Aversano é stata un’ex corteggiatrice e non scelta dell’ex tronista Matteo Ranieri: “Sono una gran rompiscatole, sono istinto puro ma quando si tratta di metterci il cuore ho imparato a contare fino a dieci. Sono Federica, ho 28 anni e vengo da Santa Maria Capua Vetere. Sono una mamma di un bellissimo bimbo di due anni e mezzo che vive con me e sono single da tre anni. Caratterialmente mi conoscete già: dicono che sono antipatica ed è vero perché semplicemente il giudizio degli altri non mi tocca… sono forte nel mio se mi incazzo divento una iena. Basta poco però per essermi amica e altrettanto poco per essermi nemica: di base sono una buona che non vuol dire essere fessa… se sento lealtà però do tutta me stessa”.

Di s’è la neo tronista originaria di Caserta Federica Aversano, mamma single, poi, non nasconde di aver fatto presto i conti con il dolore, che avrebbe forgiato la sua forza interiore – una delle caratteristiche per cui gli haters la giudicano in quanto appare come una donna algida all’apparenza: all’età di soli 8 anni perdeva il padre, uno dei motivi per cui ora sogna una famiglia al completo tutta sua. Quindi, della sua storia fa poi sapere: ” Il mio papà è venuto a mancare e per questo mi è sempre mancata quella sicurezza e protezione che poi ricerco in un uomo. Ecco perché nella vita poi ho sempre sognato una famiglia tutta mia… ci ho provato ho fallito oggi non voglio più sbagliare ma non per questo voglio accontentarmi. Piuttosto sto senza. Quando sono innamorata sono un vulcano abbatto ogni corazza e mi sento fortissima”.

Che uomo cerca? “L’uomo per piacermi deve farmi sorridere deve essere sveglio simpatico solare deve avere la cazzimma – conclude la sua clip di presentazione, che con ogni probabilità andrà in onda alla prima nuova puntata di Uomini e donne in arrivo-, ma non deve essere uno sbruffone. Gli sbruffoni non mi piacciono. Non cerco un padre per mio figlio un padre ce l’ha già cerco un uomo compagno che possa condividere con me tutto, che non scappi al terzo caffè e che mi attenzioni quelle che mi mancano da un po’. Non amo le smancerie, gli uomini sdolcinati mi fanno venire la carne denti e letterine d’amore non fanno per me… però un mazzo di fiori lo apprezzo volentieri. Credo molto in questo programma e spero che arrivi il mio lui. il mio per sempre oh io ci credo”.

Infine, l’altra tronista Lavinia Mauro Frontera, ex corteggiatrice dell’ex tronista Nicolò Brigante, fa sapere: “Sono Lavinia, ho 26 anni sono nata e vivo a Roma. Nella vita studio Scienze Politiche e Relazioni Internazionali: mi mancano sei esami alla laurea e adesso sto preparando questi due esami, spagnolo e organizzazione contabilità delle amministrazioni dei servizi pubblici… speriamo vadano bene! Vivo con la famiglia: mio papà è un avvocato, mia mamma è un’imprenditrice e mia sorella è una ingegnere. Con mia mamma siamo una cosa sola, siamo legatissime e le somiglio tanto…. con mia sorella ci vogliamo un bene dell’anima anche se litighiamo spesso e invece papà è una persona tanto giovanile quanto all’antica”. La tronista non nasconde il legame inscindibile con i suoi familiari e le condizioni di vita agiate che quest’ultimi le hanno assicurato: “Mi ritengo una ragazza fortunata perché i miei genitori non ci hanno mai fatto mancare nulla e ci hanno anche un po’ viziate… però sono grata a loro perché ci hanno sempre tenuto tantissimo alla nostra educazione alla nostra formazione facendoci frequentare sempre le migliori scuole. Mamma è la severa della situazione: se fosse stato per papà saremmo cresciute veramente viziatissime invece mamma era quella che tirava le corde… lei dice di no”. Nella vita ha sofferto molto per amore, a differenza di quel che si direbbe di lei: “Ho sofferto per amore ma non l’ho mai fatto vedere piuttosto mi logoro dentro ma se mi lego a una persona do tutto. Mi basta poco per capire se una persona può se no può piacere o meno e ho un sesto senso molto spiccato e sono una persona molto diretta. Un uomo per conquistarmi deve essere paziente e tenace e non deve farmi annoiare perché tendo a stancarmi facilmente a perdere l’entusiasmo iniziale mi piacciono i ragazzi sportivi ma non faccio spesso il primo passo però se mi interessi te lo faccio capire”. Quindi cerca un uomo di altri tempi: “Sono un po’ all’antica su questo: l’uomo deve fare l’uomo da questa esperienza mi aspetto di vivere un qualcosa di bello di leggero e di spensierato e di provare delle emozioni forti che è tanto tempo che non provo. Io prometto che sarò me stessa che ci metterò il cuore”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA