Tronisti Uomini e Donne: un’ex tronista rivuole la sua poltrona, mentre un volto amato dai reality sogna di sedersi sul trono.

Si avvicina dicembre, tempo di altri casting per i tronisti di Uomini e Donne. Come al solito, a partire da gennaio saliranno sul trono altri ragazzi e ragazze ed è per questo che in questo periodo spuntano le ipotesi più disparate. Secondo quanto riportato da Biccy, due nomi noti si candidano per l’esperienza nel programma di Maria De Filippi su Canale 5, tra cui Chiara Pompei.

La giovane, aveva abbandonato Uomini e Donne dopo un riavvicinamento all’ex fidanzato, detenendo il record per il trono più breve della storia, anzi, trono mai partito: “Ho lasciato il trono per amore di qualcuno che poi si è comportato malissimo. Guardando indietro, non si meritava quel gesto.” Aveva spiegato Chiara Pompei, “Più di una volta ho riflettuto sull’idea di richiamare la redazione per chiedere a Maria una seconda opportunità. Quel percorso mi è piaciuto davvero tanto e mi ha insegnato moltissimo“.

Chiara Pompei chiede una seconda chance a Uomini e Donne? “Adesso metto al centro me stessa”

Chiara Pompei ha parlato di Uomini e Donne in una recente intervista a Casa Lollo 3, raccontando le terribili vicende che l’hanno coinvolta e soprattutto la sua sofferenza psicologica dell’ultimo periodo: “Sono ripartita da zero. Ho terminato gli studi, ho scelto di circondarmi di persone sincere e ho iniziato un percorso psicologico. Adesso metto al centro me stessa”. Pochi mesi fa, Chiara aveva provato a togliersi la vita colpendosi all’addome, una vicenda che aveva scosso parecchio il web.

Insieme a lei, spunta un altro candidato. Si tratta di Drago di Italia Shore, che ha espresso il suo desiderio su RTV nel programma Linea Social: “Mi piacerebbe fare Uomini e Donne, ovviamente sono molto più un tipo da Italia Shore, ma mi metto sempre in gioco”, dice. A questo punto non ci resta che scoprire quali saranno le mosse della redazione: si fiderà ancora di Chiara Pompei?