Uomini e Donne è andato in vacanza da poche settimane, ma il pubblico di Canale 5 già si chiede quali saranno i protagonisti della prossima edizione in partenza a settembre. Quest’anno molte sono le coppie che si sono formate ma tante sono state anche le frequentazioni interrotte di protagonisti del Trono Over. Vecchi e nuovi protagonisti hanno conquistato l’attenzione del pubblico italiano, ma quale tra questi rivedremo in studio a settembre?

Le prime anticipazioni sulla prossima edizione di Uomini e Donne ci svelano che l’iconica e storica dama del trono Over non mancherà. Gemma Galgani è pronta a fare il suo ritorno in studio alla ricerca dell’amore, salvo che non lo trovi proprio durante quest’estate. Anche in quel caso, è comunque difficile ipotizzare che non torni per presentarlo pubblicamente e salutare il suo pubblico.

Non solo Gemma Galgani: ecco chi torna nel Trono Over di Uomini e Donne

Gemma non sarà però felice di rincontrare in studio Arcangelo, il cavaliere che ha frequentato fino a qualche tempo fa ma che l’ha ‘lasciata’ per conoscere altre dame. Chi ha seguito gli ultimi mesi di Uomini e Donne sa quanto i due abbiano discusso in modo acceso. Non è da escludere che nuove discussioni si animino già a partire da settembre.

Al fianco di Arcangelo e di Gemma Galgani, il parterre degli Over di Uomini e Donne ritroverà anche Sabrina Zago. C’è chi l’ha definita ‘l’erede di Gemma’, e in effetti quanto vissuto nell’ultimo anno in studio ricorda un po’ alcune peripezie amorose della Galgani. Fatto sta che Sabrina farà il suo ritorno a Uomini e Donne a settembre, pronta a conoscere nuovi cavalieri.

