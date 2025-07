La nuova stagione di Uomini e Donne è sempre più vicina e spuntano i nomi di chi potrebbe tornare nel parterre del trono over.

La nuova stagione di Uomini e Donne comincerà tra meno di un mese quando lo studio riaprirà ufficialmente per la registrazione delle prime puntate. Come accaduto nelle ultime edizioni, anche quella che comincerà, poi, in tv a settembre, sarà una stagione ricca di emozioni e di colpi di scena. Maria De Filippi ha deciso di puntare ancora una volta sulla formula mista dedicando le puntate sia al trono over che al trono classico. Durante le prime puntate saranno presentati ufficialmente i nuovi tronisti di cui qualcuno potrebbe essere sconosciuto e altri arrivare direttamente da Temptation Island 2025.

Gianmarco Steri cambia lavoro?/ Le parole dell'ex Uomini e Donne che spiazzano

Tuttavia, l’attesa riguarda anche il parterre del trono over. Chi, tra le dame e i cavalieri delle passate edizioni, tornerà a cercare l’amore in tv? E chi, invece, pur essendo ancora single non sarà presente nella nuova stagione del dating show di canale 5?

Uomini e Donne: i nomi dei protagonisti del trono over che torneranno a settembre

Nel corso dell’ultima stagione del trono over di Uomini e Donne, diverse dame e cavalieri hanno trovato l’amore abbandonando il programma in coppia. Tra quelli che, invece, non hanno trovato l’amore e che, sicuramente, saranno presenti nel parterre del trono over a settembre, spiccano Sabrina Zago e Gemma Galgani tra le dame mentre tra i cavalieri potrebbero tornare Arcangelo e Alessio Pili Stella.

Anticipazioni Uomini e Donne: chi sono gli ospiti delle prime registrazioni/ L'indiscrezione scatena il web

Chi non tornerà sicuramente, se non come ospiti, sono Valentina ed Emanuele, Morena Farfante e Francesco, tutti felicemente fidanzati. Tra coloro che, invece, pur avendo lasciato il programma in coppia sono attualmente single, ci sono Margherita Aiello, Denis, Gloria Nicoletti, Guido, Giada Rizzi e Marcello Messina. Tutti single, decideranno di tornare in trasmissione per raccontare i motivi della rottura e per restare, successivamente, nel parterre per cercare l’amore. Non mancheranno, poi, nuovi protagonisti che, tuttavia, il pubblico potrebbe già conoscere come Cosimo Dadorante.

Sarah Esposito nuova tronista di Uomini e Donne dopo Temptation Island?/ ‘Rottura’ con Valerio permettendo…