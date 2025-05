Uomini e Donne: cosa accadrà nella prossima stagione

Con l’attuale stagione agli sgoccioli, sul web, spuntano clamorose indiscrezioni su quella che sarà la prossima stagione di Uomini e donne. La redazione di Maria De Filippi starebbe pensando di rinnovare il parterre del trono over ma anche di puntare nuovamente sul trono classico. Dopo il flop di questa stagione con ben tre tronisti che hanno dovuto lasciare la trasmissione per diverse segnalazioni (Alessio Pecorelli, Michele Longobardi e Chiara Pompei, ndr), l’intenzione della redazione è quella di puntare su tronisti forti dal carattere spumeggiante.

Non è un mistero che la redazione di Uomini e Donne punterà nuovamente su qualche volto noto della trasmissione. Il primo nome è quello di Nadia Di Diodato ma potrebbe salire sul trono anche Amal, ex corteggiatrice di Michele Longobardi e che è accostata anche a Temptation Island come tentatrice. Proprio da Temptation, inoltre, potrebbero arrivare i nuovi tronisti.

Uomini e Donne: chi resta nel parterre over

Grande curiosità, invece, intorno al parterre del trono over di Uomini e Donne. Nella prossima stagione, tornerà sicuramente Sabrina Zago che, in questa stagione, ha dovuto affrontare ben tre delusioni ma tornerà anche Gemma Galgani. Nonostante ci siano rumors su un presunto addio della dama di Torino, difficilmente lascerà la trasmissione di cui è una protagonista indiscussa sin dalla prima stagione.

Dovrebbero tornare, poi, anche Alessio Pili Stella e Isabella, cavaliere e dama che sono stati molto corteggiati senza aver mai trovato l’amore. Tra le dame più giovani, invece, dovrebbe tornare Luana mentre tra i cavalieri potrebbero ritrovare anche Sebastiano che, dopo una precedente esperienza, è tornato in trasmissione quest’anno. A settembre, poi, sicuramente torneranno tutte le coppie che si sono formate per raccontare la loro estate e, nel caso in cui scoppierà qualche coppia, non è da escludere il ritorno nel parterre di qualche protagonista.

