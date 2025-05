È un post durissimo, che lascia senza parole quello pubblicato da Chiara Pompei sul suo profilo Instagram. Il pubblico di Canale 5 l’ha conosciuta nei panni di tronista di Uomini e Donne ma il suo percorso è durato molto poco. Quando è venuto a galla che la ragazza sentiva ancora il ragazzo che aveva iniziato a frequentare poco prima del trono, lei ha deciso di abbandonare il programma e continuare questa conoscenza. Una situazione che ha sollevato molte polemiche e accuse nei confronti della ragazza, che si è poi allontanata dai social per un po’.

A distanza di qualche mese dalla vicenda, l’ex tronista di Uomini e Donne è tornata sui social con un video nella quale la si vede in ospedale e attraverso cui ammette di non stare affatto bene, tanto da dichiarare: “Ho deciso di farla finita”. Parole che hanno allarmato subito il web e hanno fatto temere il peggio. Ma andiamo per gradi e capiamo cos’è successo.

Chiara Pompei, lo sfogo drammatico dell’ex tronista di Uomini e Donne in ospedale: cosa le è successo?

Chiara Pompei aveva già manifestato tempo fa il suo malessere per le numerose critiche ricevute sul web dopo Uomini e Donne, tanto da essersi poi allontanata dai social per un po’. Chiara è tornata nelle ultime ore pubblicando un video che contiene anche un lungo messaggio scritto, in cui l’ex tronista di Uomini e Donne invita gli utenti del web ad ascoltare le persone, “basta una carezza, uno sguardo, un abbraccio, un conforto“. Si dice poi dispiaciuta se “non sono stata con voi una brava amica e compagna”, poi però il tono cambia del tutto e diventa drammatico.

“Mi avete tolto tutto, la semplicità, l’amore, la spensieratezza, il fanciullino”, ha continuato Chiara Pompei nel suo lungo sfogo social, che raggiunge poi il suo picco doloroso con le seguenti dichiarazioni: “Ho deciso di farla finita però mi hanno salvato in tempo. Questa è la morte più dolorosa che ci possa essere”. Non è chiaro cosa sia arrivata a fare l’ex tronista, che sottolinea poi di non voler far pena a chi leggerà il post, che conclude annunciando che non risponderà a nessuno: “Le vostre menzogne e cattiverie hanno vinto… Ora accettate che voglio stare da sola”, ha concluso Chiara.