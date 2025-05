L’ex tronista di Uomini e Donne, Chiara Pompei ricoverata in una clinica psichiatrica: “Mi sono accoltellata”

L’ex tronista di Uomini e Donne Chiara Pompei ha tentato di farla finita. Dopo aver pubblicato un allarmante post sui social mentre si trovava in ospedale, nelle scorse ore la giovane ha postato un video, sempre su Instagram, in cui ha spiegato che cosa le è successo e come sta adesso. “Sono ricoverata in una clinica psichiatrica perché ieri mi sono accoltellata e ho rischiato di morire e questa è la verità ha confessato visibilmente provata e debole l’ex tronista, sui motivi che l’hanno spinta a fare un gesto del genere ha ammesso che sono vari, tradimenti, bugie, finzioni, tutto troppo e che non riesce più a sopportare.

Subito dopo Chiara ha aggiunto di non sentirsi apprezzata dalle persone che le sono care, ne dalla famiglia ne dagli amici. È un fiume in piena l’ex tronista di Uomini e Donne, che ha ammesso che la goccia che ha fatto traboccare il vaso sono state alcune persone che hanno messo in giro calunnie sul suo conto, come il fatto che si prostituisse per locali. Calunnie che sono arrivate al suo fidanzato Riccardo Sparacciari, colui per il quale decise di lasciare il dating show di Canale5, tramite dei messaggi mandati da persone che lei conosce bene al solo scopo di screditarla e a cui lui avrebbe creduto.

Chiara Pompei di Uomini e Donne, confessione choc sul folle gesto: “Non posso più sopportare le vostre cattiverie”

La confessione drammatica di Chiara Pompei, ex volto del dating show di Canale5 si è conclusa con un appello toccante al suo fidanzato Riccardo Sparacciari: “Io sono sempre stata vera, sincera ed ho sempre ragionato con il cuore, se ho fatto questo gesto è perché sono arrivata al punto massimo di non poter più sopportare le vostre cattiverie.” Concludendo dicendo che ciò che più le dispiace è che il suo fidanzato Riccardo dopo averla vista come un sole adesso la stia vedendo così, spegnersi lentamente: “Riccardo mi manchi, non è colpa tua.”