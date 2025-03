A Uomini e Donne c’è stato l’ennesimo addio da parte di una tronista. Negli ultimi anni non si contano coloro che hanno fatto figure barbine alla corte di Maria De Filippi e l’ultima è stata Chiara Pompei che è stata smascherata dal suo ex fidanzato Riccardo Sparacciari. I due hanno deciso di frequentarsi lontani dalle telecamere con tanto di invito da parte di Maria di non fare alcun provino per Temptation Island perché tanto non li avrebbero neanche presi in considerazione. Ora è arrivato il momento della sua verità.

Chi è Nadia, la corteggiatrice di Gianmarco Steri a Uomini e Donne/ Lite in studio e scontro con Cristina

“Ora voglio conoscere meglio Riccardo”, così ha rotto il silenzio Chiara sul suo profilo Instagram, “e se capire se dall’attrazione fisica possa nascere qualcosa di vero e importante”. Ha poi chiuso col dire che qualora dovessero esserci delle domande da parte del pubblico sarà ben felice di rispondere a tutto in compagnia di Riccardo.

Uomini e Donne, anticipazioni registrazione 4 marzo 2025/ Gianmarco elimina Liane: arrivano nuove ragazze

Uomini e Donne: l’ex tronista Chiara Pompei fa un chiarimento su Riccardo

Ma l’ex tronista Chiara Pompei non ha concluso di certo qui la sua confessione in seguito alla cacciata dallo studio di Uomini e Donne: “Io e Riccardo non siamo mai stati fidanzati, era solo una relazione fisica sporadica”. Ha anche aggiunto un particolare interessante: l’uomo stava con altre ragazze mentre si frequentavano e loro non hanno mai detto nulla, andando a complicare un po’ le cose.

L’ex tronista ha aggiunto che non hanno finto e non hanno organizzato nulla ai danni della redazione e del programma condotto da Maria De Filippi. Quando ha accettato di partecipare voleva davvero ripartire da zero e cercare di dimenticarsi la situazione precedente, immergendosi in una eventuale storia d’amore, che potrebbe scoppiare ora che hanno deciso di riprovarci con più cognizione di causa e con un cuore più aperto. Infine la ragazza chiede agli utenti sui social di non insultarla e di non prendersela con il ragazzo.

Tina Cipollari, lite con Gemma Galgani a Uomini e Donne/ "Hai la parrucca, non ti ho bagnato i capelli"