Chiara Pompei racconta la sua nuova vita: "Ho pensato di tornare a Uomini e donne"

Uomini e donne, Chiara Pompei rivela: “Ho tentato di tornare”

Ricordate Chiara Pompei? L’ex tronista di Uomini e donne sogna ancora di poter tornare in sella al programma. L’ex volto del programma condotto da Maria De Filippi, intervistata da Casa Lollo, ha raccontato la sua battaglia, visto che ha affrontato un momento molto complicato negli ultimi tempi. La ragazza ha infatti tentato il suicidio, una questione che la segnerà per sempre: “Diciamo che quando una persona sta male il pensiero degli altri diventa secondario, poi ovviamente tutti abbiamo dei fallimenti, quando abbiamo delle persone che giudicano non è semplice, con le giuste persone vicino scopri chi sei davvero tu e di conseguenza il giudizio delle persone diventa secondario” le parole di Chiara Pompei nel format di Lorenzo Pugnaloni che ha raccolto una testimonianza molto forte.

“Sono passati più di cinque mesi e il tempo non scorre, avendo però delle persone vicine che mi vogliono bene e cercano di spronare i miei lati invece di spingerli aiuta, è normale essere diversi, ognuno di noi ragiona in modo diverso e affronta le cose in modo diverso, soffre in modo diverso”. Riguardo alla possibilità di fare ritorno a Uomini e donne, la ragazza ha rivelato: “Ho pensato di tornare nel programma”.

Chiara Pompei racconta la sua rinascita: “Ho trovato la forza dentro di me”

Sempre nel corso dell’intervista concessa a casa Lollo, Chiara Pompei ha raccontato altri dettagli della sua battaglia: “Io ho affrontato un problema in quel modo perché non avevo la forza di affrontarlo, non avevo nessuno vicino e mi sentivo sola. Le terapie ti aiutano a esaltare quella che è la tua forza, bisogna farla uscire e avere autoconsapevolezza.

Non è stato un gesto per amore, è stata la conseguenza dopo conseguenze, mi sono trovata senza lavoro, senza una famiglia che mi appoggiava. Mi sono resa conto che la storia che ho vissuto era finta, mi sono ritrovata senza niente. Mi sono vergognata come donna, io che sono laureata e ho tanta voglia di costruire, mi sono innamorata di una persona finta”.

