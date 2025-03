Il trono di Chiara Pompei a Uomini e Donne è stato il più breve nella storia del programma. La romana, studentessa di economia di 23 anni, si è trovata al centro di una bufera dopo le dichiarazioni su una frequentazione avuta al di fuori del dating sentimentale di Maria De Filippi. Come noto, il suo percorso si è interrotto bruscamente quando è emersa la relazione con Riccardo Sparacciari, un ragazzo conosciuto al di fuori dagli Studi Elios.

La produzione, venuta a conoscenza della frequentazione, ha deciso di sospendere immediatamente il suo percorso da tronista. Dopo giorni di silenzio, Chiara ha deciso di rompere il silenzio e raccontare la sua verità attraverso i social.

Chiara ex tronista di Uomini e Donne: “Non mi piace vivere nella menzogna”

Chiara Pompei è tornata su Instagram per condividere la sua versione dei fatti. La giovane ha deciso di parlare apertamente ai suoi follower, chiarendo le sue motivazioni e raccontando il suo stato d’animo dopo l’uscita forzata da Uomini e Donne. “Sono una persona vera, non mi piace vivere nella menzogna”, ha asserito.

La ragazza ha poi spiegato di aver mantenuto attivi i suoi account social non per nascondere qualcosa, ma perché non voleva dare un’immagine distorta di sé stessa: “Non sono riuscita a mostrarmi durante le registrazioni perché non sono adatta per la tv. Questa è la cosa che più mi è dispiaciuta, che non sono riuscita a essere la Chiara che sono”.

Chiara Pompei: la sua versione dei fatti dopo l’abbandono di UeD

Nel lungo sfogo sui social, Chiara ha parlato apertamente di quanto per lei sia stato difficile affrontare le telecamere e l’esposizione pubblica: “Chi mi conosce lo sa, io sono una ragazza semplice e timida. Questo video lo sto facendo per le persone che mi hanno iniziato a seguire da quando si sono interessate alla mia storia”. L’ex tronista di Uomini e Donne ha voluto rassicurare chi la segue spiegando che non ha mai avuto intenzione di ingannare nessuno e non ha niente di cui vergognarsi.

