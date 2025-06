Chiara Rabbi di Uomini e Donne, confessione choc: “Cresciuta con mio padre perché mia mamma non mi voleva”

L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, Chiara Rabbi nelle scorse ore ha affidato ai social un lunghissimo sfogo contro la madre, ha parlato del rapporto inesistente con la donna e si è lasciata andare alle confessioni rivelando di essere stata cresciuta dai 12 anni in poi solo dal papà con l’aiuto della nonna. L’ex corteggiatrice ha ripercorso sin dall’inizio la storia d’amore dei suoi genitori, innamorati giovanissimi hanno ammesso al mondo la figlia quando avevano entrambi poco più di vent’anni.

Quando Chiara aveva solo 12 anni i suoi si sono separati e lei ha deciso di andare a vivere con il padre. “Mia madre non è una persona molto stabile” ha confessato Chiara, per poi aggiungere: “Lei non ha mai voluto essere una madre.” La giovane già in passato ha parlato della sua dolorosa storia, di come il passato l’abbia condizionata ma oggi è andata oltre, ha sciolto i nodi con la madre ed ha deciso di guardare altrove ricercando un suo equilibrio ed una sua serenità in cui non c’è spazio per la madre.

Uomini e Donne, l’ex corteggiatrice Chiara Rabbi si sfoga: “Rapporto con mia madre? Se domani morisse sarei solo dispiaciuta”

È un fiume in piena Chiara Rabbi nel suo sfogo contro la madre ed il loro rapporto inesistente. Ha ammesso che i legami di sangue non solo garanzia di amore, che non si può amare qualcuno soltanto perché si condivide un legame biologico. Al momento lei ha chiuso i rapporti con sua madre, non fa più parte della sua famiglia e non ne farà parte neanche in futuro, nei suoi confronti non prova nè rancore nè odio ma neanche amore e affetto tanto che neanche in punto di morte vorrebbe ‘chiarire’ con lei ed è stata cresciuta dal papà e dalla nonna. Ed a proposito di morte, Chiara Rabbi di Uomini e Donne è arrivata a dire una frase molto scioccante: “Se domani uno di loro venisse a mancare, ne sarei dispiaciuta, ma come lo sarei per qualsiasi essere umano. Nulla di più, nulla di meno.” Chiara Rabbi nel dating show di Uomini e Donne aveva corteggiato il tronista Davide Donadei, ma la loro storia non è durata.