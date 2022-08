Uomini e Donne, Chiara Rabbi delusa da Davide Donadei/ Che sia per il flirt con Giulia Paglianiti?

Chiara Rabbi e Davide Donadei: la storia nata a Uomini e Donne è definitivamente arrivata al capolinea, lui però sembra già essersi ripreso…

Anche loro sono una delle tante “coppie scoppiate” nel 2022: Chiara Rabbi e Davide Donadei, dopo il fatidico sì con caduta annessa di petali rossi al programma Uomini e Donne, si erano mostrati molto innamorati e affiatati al punto d’iniziare presto, dopo meno di un anno di relazione, una convivenza nella città di lui, Lecce. Purtroppo però qualche settimana fa, a fine Luglio, dopo alcune indiscrezioni su una possibile crisi tra i due, Chiara ha vuotato il sacco annunciato tristemente sui social la fine della loro relazione. A rompere il silenzio sul perché della rottura era invece stato Davide Donadei che sul proprio profilo Instagram si era preso tutte le responsabilità: “È da me che è partito tutto”, aveva affermato.

La loro, pur essendo una triste rottura, almeno inizialmente sembrava essere stata rispettosa e guidata comunque da un forte bene reciproco. Recentemente però un rumors ha fatto storcere il naso, e non poco, ai fan della coppia: a quanto pare Davide Donadei, mentre si dedicava alle sue prime “vacanze da single” a Gallipoli con gli amici, è stato avvistato in atteggiamenti intimi con la TikToker Giulia Paglianti. Tutti dunque hanno iniziato a chiedersi come abbia potuto dimenticare così in fretta la povera Chiara Rabbi ma non solo, a far apparire ancora più l’indiscrezione veritiera è stata proprio Chiara che ha voluto commentare il gossip nelle sue storie Instagram…

Chiara Rabbi crede al flirt tra Davide Donadei e Giulia Paglianti: secondo un anonimo la TikToker starebbe già parlando di frequentazione…

Il presunto flirt tra Davide Donadei e la Tiktoker Giulia Paglianiti poteva rimanere solo un’indiscrezione se non fosse che, a quanto pare, a crederci è anche la stessa Chiara Rabbi, come ha rivelato su Instagram. In particolare, la bella 26enne, ha voluto rispondere nelle proprie storie a delle domande anonime, moltissime su Davide. “Come accettare che chi credevi esistesse non è mai esistito?”, recita la prima domanda. La risposta di Chiara non tarda ad arrivare: “Quando muore l’idea che avevi di una persona nulla ci allontana quanto la delusione. Perdere la stima per qualcuno è peggio che odiarlo”, ha detto. Che dire? Il riferimento all’ex ragazzo è a dir poco lampante. Ma cosa ha fatto Davide per perdere così la sua stima?

A spiegare forse, la forte delusione di Chiara, arriva un’affermazione da un anonimo il quale sostiene di aver visto Davide Donadei con la TikToker Giulia Paglianiti: “Gli ho visti con i mie occhi ieri e in più lei già lo ha detto a mezzo mondo e questo ti fa capire già tanto. Lascia stare Chiara non ne vale la pena!”. Insomma un’affermazione molto forte che ha sicuramente turbato Chiara che ha deciso di rispondere così: “Che posto meraviglioso Instagram!”, sembra proprio che lei creda all’indiscrezione e ne sia rimasta profondamente delusa.

