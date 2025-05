Uomini e Donne: stagione chiusa con polemiche

La stagione di Uomini e Donne si conclude ufficialmente oggi con la messa in onda della puntata della scelta di Gianmarco Steri, in prima serata su canale 5 ma la stagione del trono over si è conclusa mercoledì 28 maggio quando è andata in onda l’ultima puntata con la parte finale dedicata alle adozioni dei cani che, quest’anno, hanno avuto uno spazio all’interno di ogni appuntamento. Nel corso dell’ultima puntata di Uomini e Donne è stato trasmesso il filmato di Gemma Galgani e Marina che, da nemiche, si trasformano in alleate per mettere fine alla situazione con Arcangelo.

Nel corso della puntata, poi, c’è stato spazio per Alessio Pili Stella che ha avuto una discussione con Francesca Cruciani dopo che quest’ultima ha deciso di concedere un’altra possibilità a Giovanni Siciliano. Infine, Cinzia ha deciso di prendersi del tempo prima di decidere se continuare a frequentare Antonio o Arcangelo.

Il web contro la redazione di Uomini e Donne

Tuttavia, il web non ha apprezzato totalmente il finale di stagione di Uomini e Donne perché dalle anticipazioni delle registrazioni diffuse da Lorenzo Pugnaloni, ci sono state alcune scene tagliate. La prima riguarda Cinzia che, dopo l’ultimatum ricevuto da Antonio, di fronte alla necessità di Arcangelo di andare via prima dalla puntata, ha chiesto ripetutamente di salutarlo scontrandosi con Tina Cipollari.

L’altra scena tagliata è il racconto dell’appuntamento tra Giovanni e Francesca in seguito al quale, poi, i due, al centro dello studio, hanno annunciato di volersi concedere l’esclusiva, di continuare a frequentarsi durante l’estate senza, però, lasciare il programma in coppia. Scene che, probabilmente, per motivi di tempo, non sono state trasmesse anche perché non avrebbero svelato nulla di nuovo rispetto a quanto già appreso dal pubblico nella precedente puntata.

