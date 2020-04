Uomini e donne chiude in anticipo?/ Gli ascolti deludono e i commenti dei fan…

Pubblicità

Uomini e donne torna in onda anche oggi e lo stesso farà domani con l’ultima puntata di questa settimana di messa in onda ma quello che tutti si chiedono è: la trasmissione chiuderà in anticipo? La vita del nuovo Uomini e donne non doveva essere molto lunga visto che solitamente le registrazioni di solito vanno avanti fino a maggio, magari metà, coprendo le puntate fino alla fine del mese per poi lasciare spazio al palinsesto estivo, ma siamo sicuri che questa versione via chat arrivi davvero a quella data? E’ un po’ difficile visto che dopo il buon esordio poco sopra il 16% di share, gli ascolti stanno ripiegando e ieri hanno toccato il primo fondo avvicinandosi pericolosamente alla soglia del 12% nonostante le liti di Giovanna Abate e il bel Sammy, due dei protagonisti con più fan all’interno del programma. Questo non ha fatto altro che confermare che non sarà facile portare a casa ascolti importanti e, quindi, anche il successo che forse tutti si attendevano, la rete compresa.

UOMINI E DONNE, CHIUSURA IN ANTICIPO DEL PROGRAMMA?

Uomini e donne chiuderà in anticipo quindi oppure no? I fan non sono entusiasti di quello che hanno visto perché una puntata su Gemma Galgani e sulle sue liti con Tina Cipollari possono bastare anche agli amanti del trash, ma poi? Senza gli altri cavalieri e dame nello studio sarà complicato tirare avanti fino a fine maggio sperando che solo Gemma riesca a fare il miracolo, e Giovanna Abate? Anche per lei le cose non sono poi così esorbitanti ma quello che è certo è che la redazione potrebbe non arrendersi e correggere il tiro dopo queste prime puntate di rodaggio magari migliorando il metodo con il quale le troniste chattano o rilasciando una serie di indizi sui corteggiatori o addirittura inserendo nuovi tronisti e troniste da alternare alle due già scelte. Solo questo regalerà lunga vita al programma.



