Uomini e donne, Cinzia Paolini rivela l'interesse per Sebastiano: "Anche lui provava qualcosa"

La dama di Uomini e donne Cinzia Paolini torna a parlare e si lascia andare a rivelazioni molto curiose e a tratti spiazzanti su un altro dei protagonisti del dating show di Mediaset condotto da Maria De Filippi, parliamo di Sebastiano. Nel corso di una intervista concessa al settimanale ufficiale di Uomini e donne, la donna è tornata a parlare del suo interesse nei confronti di Sebastiano, ammettendo di aver provato qualcosa nei suoi confronti e di essere addirittura stata ricambiata, nonostante lui non abbia mantenuto le promesse:

“Non nego di aver provato sentimenti forti per Sebastiano. Credo che lui provasse qualcosa, ma non devo essere io a dirlo” ha spiegato ammettendo di aver colto anche l’interesse del Cavaliere nei suoi confronti. Una storia che in ogni caso non è decollata, nonostante la speranza e la volontà della stessa Cinzia Paolini.

Uomini e donne, Cinzia Paolini e Antonio stanno insieme?

Di recente si è vociferato invece di una presunta relazione tra Cinzia Paolini e Antonio, ma come stanno realmente le cose? La donna ha risposto dopo che sui social è circolato un video che vedeva i due insieme:

“Assolutamente no! Ho fatto solo un favore a degli amici, Antonio era da quelle parti ed è venuto con me. Non siamo una coppia, lui non mi convince per molti aspetti” ha chiarito Cinzia Paolini che invece non ha nascosto il suo interesse nei confronti di Sebastiano, quello sì, confermato a tutto tondo.