Cinzia Paolini e Antonio, dopo aver scelto di conoscersi meglio dopo il percorso di Uomini e Donne, sembrano incontrare le prime difficoltà.

Dopo una stagione in tv sperando nel segno di coronare un sogno d’amore, per Cinzia Paolini e Antonio è tempo di godersi l’estate con la speranza di trovare l’intesa sentimentale. Per Cinzia Paolini e Antonio, tra i protagonisti dell’ultima edizione di Uomini e Donne, potrebbero essere sorte delle prime incomprensioni spinose sul loro cammino. A rivelarlo sarebbe stata direttamente la dama in un’intervista rilasciata a Lorenzo Pugnaloni dove, oltre a svelare il prosieguo del loro rapporto, si è espressa anche in riferimento ad un altro cavaliere che aveva palesato interesse nei suoi confronti: Arcangelo.

Stando a quanto raccontato da Cinzia Paolini – come riporta Isa e Chia – il problema principale nel rapporto con Antonio sarebbe il carattere dell’ex cavaliere di Uomini e Donne dal punto di vista del suo essere ‘troppo presente’. “Ci sono stati diversi battibecchi al telefono perchè vuole entrare troppo nella mia vita, vuole sapere tutti i miei movimenti”.

Cinzia Paolini: “Dopo Uomini e Donne ‘triangolo’ con Antonio e Arcangelo? Ecco la verità”

Insomma, una tendenza pressante per Cinzia Paolini da parte di Antonio che converge verso una posizione chiara e che forse è sfuggita al termine del percorso a Uomini e Donne: “Io non ho scelto Antonio, non stiamo insieme”. Quindi, nessun fidanzamento ufficiale; l’idea era e resta quella di provare a conoscersi meglio ma senza un rapporto definito o corrispondente ad etichette specifiche.

Sempre nell’intervista rilasciata a Lorenzo Pugnaloni – come riporta Isa e Chia – Cinzia Paolini ha spiegato come dopo Uomini e Donne abbia scambiato solo qualche piccola telefonata con Arcangelo, altro suo pretendente nel parterre dei cavalieri. “Non esiste alcun triangolo, solo qualche telefonata ma non in questo momento…”.

