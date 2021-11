Uomini e Donne/ Ciprian si dichiara ad Andrea Nicole: la tronista spiazzata

Uomini e Donne, anticipazioni e news 20 novembre

Il percorso sul trono di Andrea Nicole si avvicina alla fase finale. La tronista, da tempo, è rimasta con due corteggiatori. Dopo essere uscita con diversi pretendenti, ha scelto di concentrare le proprie energie su Ciprian e Alessandro. Ad entrambi ha aperto il proprio cuore parlando anche di momenti difficili che ha dovuto affrontare nel corso della sua vita. Nei confronti di Ciprian che continua a non avere grandi consensi in studio, Andrea Nicole ha scelto di fare un passo importante presentandosi a casa sua. La tronista ha potuto così conoscere sia la madre che il fratello del corteggiatore.

Proprio Ciprian che non ha nascosto un pizzico di delusione nei confronti di Andrea Nicole che continua a non fidarsi totalmente. Deciso a conquistare Andrea Nicole e a lasciare lo studio di Uomini e Donne con lei, Ciprian ha aperto il proprio cuore svelando ciò che prova realmente per la tronista.

Uomini e Donne: Ciprian innamorato di Andrea Nicole

Ciprian ha ammesso di provare dei forti sentimenti con Andrea Nicole a cui ha raccontato parte della propria vita. Prima di arrivare ad una scelta, la tronista vuole che tutti i tasselli siano al loro posto. “Mi serve capire chi è la persona che può stare al mio fianco. Che sarei superficiale e non posso e voglio permettermelo, anche per la persona che ho di fronte. Sbaglio?”, ha chiesto Andrea Nicole al suo corteggiatore che ha così deciso di sorprenderla dichiarandole il proprio amore.

“Ma tu non mi piaci soltanto…e lo sai! Io sono innamorato di te e lo sai”, ha ammesso il corteggiatore spiazzando la tronista che non si aspettava una dichiarazione del genere. La scelta di Andrea Nicole, dunque, si avvicina?

