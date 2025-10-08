Ciro Solimeno alimenta nuovi dubbi sulla rottura da Martina De Ioannon: cosa sta succedendo

Il gossip intorno a Martina De Ioannon e Ciro Solimeno non sembra avere fine. Dopo l’annuncio della rottura risalente a pochi giorni fa, Ciro è rimasto per lo più in silenzio, nonostante i vari rumors su un possibile flirt tra Martina e il suo e corteggiatore, Gianmarco Steri. Nelle ultime ore, però, Solimeno è tornato sui social, con una possibile frecciatina proprio a loro due. Difatti, l’ex volto di Uomini e Donne ha pubblicato su Instagram un estratto della canzone 3 settembre 09 di Tony Colombo.

Ebbene, il brano parla di qualcuno che non vuole sentirsi raccontare ciò che è successo con “l’altro”, e tra le righe i fan ci hanno visto un messaggio diretto a Martina, proprio per il suo presunto avvicinamento con Gianmarco. Non solo, Ciro ha anche scritto “proprio lui” in una storia, mentre Martina ha pubblicato un TikTok con emoji di treni, proprio dopo che Gianmarco aveva postato la foto di un treno. Insomma, una serie di coincidenze che hanno scatenato il caos tra coloro che erano fan del trono del dating show lo scorso anno.

Ciro Solimeno conferma il flirt tra Martina e Gianmarco? Dettagli

Come se non bastasse, non sono mancate frecciatine anche da parte di Cristina Ferrara, scelta di Gianmarco Steri, con il quale si è lasciato recentemente. L’ex corteggiatrice ha infatti pubblicato un selfie con l’emoji di un biberon, interpretato da molti come una stoccata all’ex fidanzato e il suo presunto flirt con Martina De Ioannon. Ad ogni modo, per il momento restano solo supposizioni, visto che né Ciro né Martina hanno confermato nulla.