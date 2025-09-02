Gemma Galgani illusa da Mario a Uomini e Donne: lui esce con Magda e poi arriva la rivelazione shock, è il padre di Claudia Lenti!

Durante la registrazione di Uomini e Donne di oggi 2 settembre 2025, si è scoperto che Gemma Galgani è già quasi innamorata di un cavaliere di nome Mario. Ma attenzione, per lei è già arrivata la delusione, dato che quest’ultimo si è detto interessato anche di Magda e con lei è uscito prima di vedere Gemma. Ma c’è un altro colpo di scena che riguarda appunto Mario, curiosi di sapere cosa si è scoperto?

A dare la notizia è Lorenzo Pugnaloni che sul suo profilo ha rivelato qualcosa di incredibile: “Mario, il cavaliere che sta conoscendo Gemma, è il padre di Claudia“. Stiamo parlando di Claudia Lenti, ex protagonista di Uomini e Donne che aveva intrapreso una frequentazione con Alessio Pili Stella poi finita malissimo. Nel corso della sua permanenza nel dating show ha anche litigato molto con Barbara De Santi.

Uomini e Donne, chi è Claudia Lenti? Il suo percorso travagliato con Alessio Pili Stella

Claudia Lenti, ex protagonista di Uomini e Donne ha oggi poco più di 40 anni ed è nata in Veneto. Oggi risiede a Lecce e il suo lavoro è quello di gestire un bed & breakfast tutto suo. Laureata a Barcellona in Giurisprudenza, si è fatta conoscere nel programma di Maria De Filippi per il suo carattere frizzante ma soprattutto per la sua voglia di innamorarsi. La conoscenza con Alessio Pili Stella non era finita nel migliore dei modi, anche se l’inizio sembrava scoppiettante, ecco cos’aveva dichiarato: “Alessio mi è piaciuto fin da subito e se non gli ho lasciato il numero è perché non amo fare il primo passo e desidero essere corteggiata. Con lui c’è una grande attrazione fisica, mi piacciono le nostre uscite perché insieme ci divertiamo tanto e lo trovo un uomo molto dolce“. Nelle prossime puntate scopriremo dunque chi è Mario e se mai rivelerà al programma di essere il papà di Claudia.