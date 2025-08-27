Clamorosi ritorni nel parterre del trono over di Uomini e Donne: chi è tornato in studio oltre a Gemma Galgani.

La nuova stagione di Uomini e Donne è cominciata ufficialmente con la prima registrazione durante la quale sono stati presentati i tronisti Flavio Ubirti e la 22enne Cristiana, pronti a cercare l’amore. Nel corso della prima registrazione, tuttavia, c’è stato ampio spazio anche per i protagonisti del trono over. Al centro dello studio si sono accomodati Giuseppe Molonia e Rosanna Giuseppe che hanno svelato i motivi della rottura e, successivamente, non è mancato lo spazio per le dame e i cavalieri che, ancora single, hanno scelto di mettersi ancora una volta in gioco partecipando al dating show di canale 5.

Come era stato annunciato da Lorenzo Pugnaloni, nel parterre del trono over, sono tornate due dame molto discusse ovvero Gemma Galgani e Sabrina Zago. Gemma, oltre ad aver avuto una discussione con Arcangelo, tornato a sua volta in studio, ha conosciuto anche altri pretendenti. Quello di Gemma, tuttavia, non è stato l’unico ritorno.

Anticipazioni Uomini e Donne: chi è tornato nel parterre del trono over

Tra le dame protagoniste della scorsa stagione e che sono tornate nuovamente nel parterre del trono over spicca la presenza di Cinzia Paolini, ma anche quella di Gloria Nicoletti. Quest’ultima aveva concluso la stagione lasciando il programma con Guido. La loro storia, tuttavia, non è finita ma nella prima registrazione, come svelano le anticipazioni di Lorenzo Pugnaloni.

Sono tornati anche Agnese De Pasquale e Alessio Pili Stella che, non solo non hanno trovato l’amore nel corso dell’estate, ma sono pronti a rimettersi in gioco. Non è tornata, invece, Margherita Aiello che, nella scorsa stagione, aveva lasciato il programma con Dennis cui, però, la storia è poi finita dopo poco tempo. Nelle prossime registrazioni, tuttavia, non si escludono altri ritorni tra quelli che, in passato, hanno già creato diverse dinamiche.

