Nelle prossime registrazioni di Uomini e Donne potrebbe tornare una dama molto amata dal pubblico.

Uomini e donne tornerà in onda con la nuova stagione dal prossimo 22 settembre ma le registrazioni sono cominciate a fine agosto. Le anticipazioni svelano il ritorno di numerosi protagonisti nel parterre del trono over over ma nel corso della stagione potrebbero tornare altri ex protagonisti. I nomi che il pubblico rivedrebbe volentieri nel parterre del trono over sono sicuramente Ida Platano e Mario Cusitore: entrambi single, infatti, potrebbero ritrovarsi nello studio dove si sono conosciuti nei prossimi mesi. Ad oggi, tuttavia, sia Mario che Ida non sembrano essere tra coloro che potrebbero tornare.

Chi, invece, potrebbe presto accomodarsi nuovamente nel parterre è un’altra dama che è stata protagonista della scorsa stagione e che è tornata recentemente single dopo aver vissuto una storia nata nello studio alcuni mesi fa.

Morena Farfante torna a Uomini e Donne?

Tra le dame della scorsa stagione che ha dato vita a dinamiche interessanti conquistando anche l’affetto del pubblico è Morena Farfante che, dopo una frequentazione con Mario Cusitore e qualche appuntamento con altri cavalieri, ha lasciato la trasmissione con Francesco Relli con cui ha vissuto una relazione bella e che si è conclusa pochi giorni fa come ha annunciato l’ex cavaliere sui social.

“Dopo la vacanza abbiamo discusso e litigato ed ho preferito chiudere, perché secondo me non ci sono i presupposti per andare avanti…Non sono adatto a lei, persona fantastica e dolce […] è stata una mia decisione…I litigi, da come dice lei, su mie mancanze […] Sta male e capisco tutto, voglio che almeno su questo ne esca bene…Non mi importa passare per lo str**zo…Basta stia bene e che non venga attaccata“, ha dichiarato Francesco ai microfoni di Lorenzo Pugnaloni. Tornata ufficialmente single, Morena tornerà in trasmissione?

