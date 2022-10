Uomini e donne, Clarissa Marchese “attimi bui” in gravidanza/ “Ho perso peso, ero…”

Uomini e donne, Clarissa Marchese attende il secondo figlio con Federico Gregucci

Cicogna in arrivo per l’ex tronista storica di Uomini e donne, Clarissa Marchese, che attende un altro figlio da Federico Gregucci. La coppia, dopo aver dato lieto annuncio del secondo figlio in arrivo dopo Arya, la primogenita, é al centro dell’attenzione mediatica per alcune dichiarazioni che l’ex tronista di Uomini e donne nonché ex Miss Italia, Clarissa Marchese, ha rilasciato in confidenza a Uomini e donne magazine. L giovane vip, per l’occasione, non si é risparmiata sui problemi riscontrati nell’incipit dei nove mesi della gravidanza in corso. La nuova fase di gravidanza, per la ex protagonista del dating-show di Maria De Filippi si rivela di fatto da subito difficile e soprattutto molto più difficile della prima, quella della primogenita Arya.

In cosa consiste la fase buia che ora coinvolge Clarissa Marchese, nei primi mesi della gravidanza del secondo nascituro? A spiegarlo nei minimi dettagli é proprio la diretta interessata, futura mamma bis, nel suo nuovo intervento a mezzo stampa: “Ho avuto diversi fastidi, in particolare una fortissima nausea: il mio corpo per settimane ha rifiutato qualsiasi cosa ingerissi”. La confessione prosegue con i toni vi via sempre più forti: ” Ho perso peso, ero sempre stanca e avevo bisogno di tanto riposo, cosa molto difficile con una bimba di due anni. Per questo ho deciso di restare un mese in più dai miei in Sicilia per farmi aiutare. Ora piano piano sta andando meglio, per fortuna”. Insomma, l’ex tronista di Uomini e donne non vive una fase facile della sua vita privata, seppur palesandosi al settimo cielo per la nuova nascita che l’attende.

Anche Arya si prepara alla new entry in famiglia, con mamma Clarissa Marchese

Ma cosa ne pensa la primogenita del futuro arrivo previsto in famiglia? Arya si direbbe in trepidante attesa di scoprire il sesso del nuovo membro della sua famiglia.” Arya è felicissima, anche perché adora i bimbi piccoli e questa sua passione ci ha aiutati a introdurre l’argomento- fa sapere in aggiunta l’ex Uomini e donne-. Con Federico abbiamo cercato di essere molto delicati nel darle la notizia, le abbiamo spiegato che presto anche a casa nostra arriverà un bebè e che lei sarà una sorella maggiore. Le ho detto che dovrà aiutarmi a prendermene cura e che giocheremo tutti insieme”. Clarissa Marchese non crede che Arya possa scoprirsi gelosa dell’attesa new entry in famiglia, anche se con Federico Gregucci i due neo genitori bis si preparano a studiare una trovata che possa prevenire la gelosia della piccola nei riguardi del nascituro. Inoltre, se Clarissa sogna di fare il bis della quota rosa con una secondogenita, Federico invece desidererebbe avere un maschietto, dopo Arya.

Infine, così com’é prevedibile che accada anche l’ex Uomini e donne intende organizzare un gender reveal party, che possa rendere pubblico il sesso del nascituro. La coppia sogna di organizzare in grande stile una festa in Sicilia, in vista del Santo Natale.











