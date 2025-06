Clarissa Marchese e Federico Gregucci vengono definiti ancora oggi come una delle coppie più vere e avmate di Uomini e Donne. Dopo la scelta, i due hanno costruito una bellissima famiglia e solo pochi giorni fa hanno raggiunto un importante traguardo, i sei anni di matrimonio. Ma come ben possiamo immaginare, non è tutto oro quello che luccica e dietro alle bellissime foto di Instagram ci sono discussioni e momenti no, esattamente ciò che accade ad ogni coppia che si rispetti.

Ai tempi del loro percorso a Uomini e Donne, la Miss Italia aveva conquistato il calciatore, con il quale ha a avuto due figli, Arya e Christian. Una vera e propria favola che li ha portati a diventare anche due amatissimi influencer con oltre un milione di follower sui social. La vita quotidiana, però, mette a dura prova anche loro e Clarissa Marchese ha raccontato quello che è successo di recente con il marito smontando le convinzioni di chi pensa che la loro sia una famiglia perfetta e da copertina.

Clarissa Marchese e Federico Gregucci, è crisi? “Stanchezza estrema…“

Crisi tra Clarissa Marchese e Federico Gregucci? Anche loro come diverse coppie hanno affrontato un momento di paralisi e confusione, raccontato direttamente dall’ex tronista di Uomini e Donne la quale si è sfogata su Instagram svelando di aver passato una delle giornate più stressanti in assoluto della sua vita. I fattori che l’hanno portata a stare male sono stati tanti, in particolare gli impegni con i bambini e la notte in bianco per via del marito infortunato. “Non ci vedo più, sarà la stanchezza, un mix di cose, ho tirato un urlo che mi stava scoppiando la giugulare“. Così la dolcissima Clarissa Marchese ha iniziato il suo racconto sui social, forse per cercare conforto nei fan che la seguono ogni giorno.

“Mi sono accorta che sarebbe bastata una goccetta in più e sarei esplosa, allora ho detto mi vesto ed esco“, ha continuato, dicendo di essere poi uscita un’ora da sola a Milano a camminare. “Vi devo dire che mi ha fatto bene“, ha poi ammesso. L’ex tronista di Uomini e Donne ha confessato di aver sbottato contro il marito in maniera forte per via dello stress che ormai aveva preso il sopravvento. Una sorta di conforto per i fan della ragazza, che forse si sono resi conto essere umana come loro.