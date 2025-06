I primi bollori estivi potrebbero aver sciolto un’altra coppia nata nel corso della stagione appena conclusa di Uomini e Donne; già da qualche settimana si parlava di possibile crisi all’orizzonte con tanto di presunti e possibili indizi. Ora, per Claudia D’Agostino e Giorgio Edipio, l’amore potrebbe essere giunto ai titoli di coda.

Gianmarco e Cristina, panico dopo Uomini e Donne: spunta cuore bendato sui social/ Cos'è successo?

Il condizionale è d’obbligo dato che, come racconta Il Vicolo delle News, mancano ancora all’appello gli annunci ufficiali; le impressioni generali sembrano però particolarmente negative. Claudia D’Agostino e Giorgio Edipio si sono lasciati dopo Uomini e Donne? Il mondo del web sembrano non avere dubbi, soprattutto stando ad un indizio emerse proprio nel contesto social. Entrambi infatti avrebbero rimosso le foto di coppia che nel corso di queste settimane avevano felicemente postato; inoltre, non ne sarebbero apparse di nuove. Abbiamo ormai ampiamente imparato come tali dinamiche riguardanti il web siano spesso e volentieri il preludio ad una crisi o peggio, la fine di un amore.

Cosimo torna a Uomini e Donne? L’ex corteggiatore di Tina rompe il silenzio/ Ecco dove potremmo vederlo!

Dalla crisi smentita alle foto di coppia sparite: è finita tra Claudia D’Agostino e Giorgio Edipio dopo Uomini e Donne?

Come anticipato, si paventava già una crisi tra Claudia D’Agostino e Giorgio Edipio pochi giorni dopo la chiusura stagionale di Uomini e Donne. Rumor che tempestivamente l’ex dama aveva archiviato e smontato con parole dirette: “Che stupenda crisi, gli altri inventano…”. Poco dopo però è arrivato il segnale che per molti verte esattamente nella direzione opposta: le foto eliminate dai rispettivi profili social. Ovviamente, non hanno smesso di pubblicare ma solo in compagnia di amici e nessuna traccia di immagini che raccontino momenti di coppia. In ogni caso, dati i dubbi sempre più incalzanti, è lecito credere che da un momento all’altro potrebbero arrivare nuovi chiarimenti da parte dei diretti interessati.