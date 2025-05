Claudia Dionigi e Lorenzo Riccardi si lasciano andare a un tenero annuncio, la coppia nata a Uomini e donne ha infatti svelato di essere in dolce attesa. Si tratta del secondo figlio per i due vecchi protagonisti del dating show di Maria De Filippi che hanno postato sui social una serie di scatti degli ultimi mesi.

“Sta arrivando Lui. Non lo conosciamo ancora, ma lo amiamo da sempre. Arriverà a portare scompiglio, risate nuove, notti più corte ma anche un amore che non si può spiegare. Un amore che non si divide, ma che si moltiplica e che fa esplodere di gioia la nostra famiglia” le parole di Claudia Dionigi riuscita dunque a coronare il sogno di allargare la sua famiglia con il compagno di vita Lorenzo Riccardi.

Claudia Dionigi e Lorenzo Riccardi allargano la famiglia: le foto spuntate sui social

Tra i vari scatti apparsi sui social nei profili di Claudia Dionigi e Lorenzo Riccardi è spuntata anche una foto con l’ecografia che conferma che presto la loro famiglia accoglierà un nuovo membro. E a corredo della carrellata di foto, la coppia ha aggiunto una dolce didascalia, svelando che il loro secondo figlio sarà un maschietto.

Lorenzo Riccardi scelse Claudia Dionigi nello studio di Uomini e Donne, nel febbraio 2019, e da allora la loro storia d’amore ha segnato importanti tappe. Nel 2022 è nata la loro prima figlia, Maria Vittoria, e nel 2024 i due si sono sposati. Dopo la proposta di matrimonio arrivata poco dopo la nascita della primogenita con una tutina con la scritta “Mamma vuoi sposare il mio papà?”. Un momento molto tenero che diede il La alle nozze, celebrate poco tempo più tardi. Claudia Dionigi adesso è di nuovo in dolce attesa e la famiglia è pronta ad allargarsi con un maschietto.

