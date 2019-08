Uomini e Donne/ Claudia Dionigi è incinta? La foto accende il gossip (Trono Classico)

Mentre Lorenzo Riccardi continua ad essere bersagliato dalle critiche per le dichiarazioni fatte sulla Sardegna, la sua fidanzata Claudia Dionigi finisce al centro del gossip. La coppia nata a Uomini e Donne fa chiacchierare il web non solo per le polemiche ma anche per una foto che ha destato più di un sospetto. Nell’ultimo scatto postato su Instagram da Lorenzo, l’ex tronista è accanto alla sua fidanzata che tiene una mano sulla pancia scoperta. Un gesto che qualcuno ha ritenuto avesse un significato speciale e potesse dunque far intendere di una possibile gravidanza. “Che belli che siete, ma non è che c’è un bimbo in arrivo?” scrive un follower della coppia, o ancora “Claudia sembra incinta!”, “Claudiaaa non è che aspetti un bebè?”

Uomini e donne, Lorenzo Riccardi e Claudia Dionigi nella polemica

Claudia Dionigi è incinta? La domanda se la pongono alcuni dei follower dell’ex corteggiatrice di Uomini e Donne che, al momento, non ha smentito la notizia né commentato il gossip in qualche modo. Stessa cosa per Lorenzo che, come accennato, si è ritrovato al centro di un’aspra polemica a causa di alcune dichiarazioni che hanno toccato e ferito il popolo sardo. “Non venite in Sardegna” ha annunciato con alcune stories l’ex tronista, lamentando di servizi inesistenti o poco funzionanti nella bella terra. Parole che hanno scatenato contro la coppia migliaia di commenti negativi. E se Lorenzo ha preferito chiarire la sua visione e scusarsi, Claudia ha invece evitato di commentare la gaffe del suo fidanzato.





