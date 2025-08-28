L'ex di Uomini e Donne Claudia Dionigi racconta la sua ansia prima del parto riguardante il peso del figlio in arrivo: lo sfogo social

A poche settimane dal parto, Claudia Dionigi ha voluto aggiornare i suoi tanti follower su come procede la sua gravidanza. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, oggi moglie del tronista che la scelse Lorenzo Riccardi, aspetta il suo secondo figlio, un maschietto. Arrivata a 32 settimane, Claudia si è sottoposta ad una nuova visita che ha portato alcuni aggiornamenti sul figlio, uno dei quali la preoccupa un po’.

“Volevo aggiornarvi sulla situazione gravidanza, che oggi ho fatto la visita… – ha esordito l’ex volto di Uomini e Donne in una serie di storie su Instagram, aggiungendo che va – Tutto bene, il bimbo sta bene e cresce tantissimo, vi dico solo che pesa 2 kg e 300 grammi e sono a 32 settimane, è come se fossi due settimane più avanti.”

Claudia Dionigi, ansia prima del parto e preoccupazioni: lo sfogo dell’ex corteggiatrice di Uomini e Donne

Proprio questo aspetto della gravidanza preoccupa un po’ Claudia Dionigi, al punto tale che preferirebbe che il parto venisse anticipato: “Adesso, a metà settembre, farò la presa in carico all’ospedale dove partorirò e, cercando di monitorare la situazione, vedrò se riescono a farmi partorire un pochino prima.”, ha infatti raccontato su Instagram, ammettendo dunque di essere preoccupata. “Io ho già l’ansia, sono contenta che lui stia bene e cresca bene, però il peso mi preoccupa un pochino. Considerato che Maria Vittoria è nata di 3 chili e 700 grammi, lui essendo maschio è ancora più grande… Ho già l’ansia!”, ha aggiunto. Infine, cambiando tono, Claudia ha spiegato di aver notato dalle ecografie che il bambino in arrivo è molto somigliante alla sua prima figlia, il che vuol dire “che è uguale a Lorenzo”, ha concluso ironica.