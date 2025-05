Claudia Dionigi e Lorenzo Riccardi hanno annunciato di aspettare il loro secondo figlio. Dopo Maria Vittoria, la coppia nata a Uomini e Donne allarga la famiglia con un maschietto, ma l’ex corteggiatrice ha rivelato come, il percorso che li ha portati a questa bella notizia, non sia stato invece bello e semplice. In una serie di stories pubblicate su Instagram, Claudia ha infatti raccontato di aver affrontato un percorso fatto di esami complicati ed invasivi, di giorni pieni di ansia e di lacrime.

“Siamo felicissimi, ma è stato un inizio impegnativo. – ha esordito Claudia Dionigi su Instagram – Ho dovuto affrontare esami delicati, tra cui la villocentesi. Chi ci è passato sa quanto possa essere duro, sia dal punto di vista fisico che emotivo.” La villocentesi è infatti un esame invasivo prenatale che serve per diagnosticare eventuali alterazioni genetiche e cromosomiche del feto.

Claudia Dionigi incinta del secondo figlio: le preoccupazioni per la gravidanza dell’ex di Uomini e Donne

Claudia Dionigi ha dunque dovuto affrontare una serie di esami, anche fastidiosi, per capire se la salute del bambino in arrivo fosse in qualche modo compromessa. Sono dunque stati giorni di tensione acuta per l’ex volto di Uomini e Donne, che ha infatti rivelato: “Sono stati giorni lunghissimi, pieni di ansia. Mi sono chiusa in me stessa, ho pianto in silenzio senza volerlo far vedere nemmeno a Maria Vittoria.” Per fortuna, tutto è andato per il meglio. Una volta ottenute tutte le risposte del caso e scoperto che la gravidanza sta procedendo senza problemi, Claudia e Lorenzo hanno deciso di rendere pubblica la notizia con un post pubblicato su Instagram nel quale si sono mostrati insieme alla piccola Mavi, la loro bambina, in attesa del quarto elemento della loro bella famiglia.