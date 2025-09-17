Laura Chiatti sarebbe stata presente all'ultima registrazione di Uomini e Donne: lo spoiler clamoroso.

La registrazione di Uomini e Donne del 16 settembre 2025, come svelano le anticipazioni di Lorenzo Pugnaloni, è stata ricca di colpi di scena. Oltre alla presenza di Lucia che, in studio, ha smascherato Rosario Gugliemi portando Maria De Filippi a considerare subito concluso il suo percorso sul trono, hanno spiazzato tutti anche Ary e Valerio che, dopo essersi detti addio nello speciale di Temptation Island 2025, hanno annunciato di essere tornati insieme e di volerci riprovare.

Non sono mancati neanche i colpi di scena per Cristiana Anania che ha ribadito di avere molti dubbi su Jakkub di cui non riesce a fidarsi, sempre più convinta che non sia realmente interessata a lei ma anche nel trono over. Svolte anche nel trono over dove Gemma Galgani, dopo aver chiuso con Mario Lenti e aver visto il cavaliere portare avanti la frequentazione con Magda, si è lasciata andare alle lacrime. Tuttavia, i colpi di scena non sono finiti qui.

Laura Chiatti nel pubblico di Uomini e Donne?

Come fa sapere Lorenzo Pugnaloni, nella registrazione di Uomini e Donne del 16 settembre 2025, nel pubblico c’era una un nome molto conosciuto e amato dai telespettatori ovvero Laura Chiatti. “Nel pubblico della registrazione di ieri era presente una nota attrice, Laura Chiatti”, ha fatto sapere Lorenzo Pugnaloni su Instagram.

Qual è il motivo della presenza di Laura Chiatti a Uomini e Donne? L’attrice è fan del programma di Maria De Filippi? Pugnaloni non aggiunge altro ma l’indiscrezione ha già scatenato l’entusiasmo del web che, però, per vedere la puntata in questione, dovrà aspettare ottobre.

