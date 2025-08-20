Uomini e Donne, colpo di scena per Gemma Galgani: ex cavaliere lancia un appello: "Vorrei un chiarimento perché credo che non ci farebbe male"

Uomini e Donne, Arcangelo Passirani lancia un appello a Gemma Galgani: “Un chiarimento non ci farebbe male”

Manca poco al ritorno in onda del dating show di Canale 5, nelle prossime settimane riprenderanno le registrazioni ed a settembre andranno in onda le nuove puntate. Ed in attesa delle anticipazioni Uomini e Donne sulle puntate di settembre i protagonisti sia del Trono Over che del Trono Classico hanno concesso delle interviste al magazine della trasmissione ed il caso anche del cavaliere Arcangelo Passirani che nella scorsa stagione ha dominato la scena. Il cavaliere è stato tra i protagonisti indiscussi degli ultimi mesi, sceso per corteggiare Gemma Galgani le ha poi preferito Cinzia ed infine ha frequentato anche Marina.

La dama torinese, tuttavia, da parte sua non ha mai nascosto tutta la sua delusione amarezza per la mancata scelta e più volte ha chiesto, e implorato, l’uomo di darle una seconda possibilità. Adesso, tra le pagine del magazine di Uomini e Donne è Arcangelo Passirani che ha lanciato un appello a Gemma Galgani chiedendole un chiarimento. Ha ammesso di aver riflettuto molto in questi mesi e, smentendo categoricamente di aver usato strategie e sotterfugi, di cui invece lo hanno accusato gli opinioniste Tina Cipollari e Gianni Sperti, ha rivolto alla dama un vero e proprio invito a vedersi, per chiarirsi una volta per tutte.



Gemma Galgani di Uomini e Donne, arriva il colpo di scena: Arcangelo lancia un invito

Scendendo nel dettaglio, il cavaliere al magazine ha rivelato: “Non ho mai avuto problemi con Gemma. Abbiamo iniziato qualcosa che poi non è andato avanti, ma è normale che le cose possano cambiare. Le chiedo: se fosse successo a lei, se dopo un mese avesse cambiato idea, sarebbe stata giudicata allo stesso modo? Le relazioni non sono mai lineari. A volte iniziano e si interrompono, o semplicemente si trasformano. Credo che un chiarimento tranquillo non ci farebbe male, anzi”. Insomma, Arcangelo Passirani ha lanciato un vero e proprio invito a Gemma Galgani di Uomini e Donne invitandola ad un chiarimento e a sotterrare l’ascia di guerra dopo gli scontri in trasmissione. Gemma Galgani accetterà l’invito di Arcangelo a chiarirsi?